Detectan casos de Covid en asistentes a Festival Tecate Pa'l Norte

Durante el Festival Pa'l Norte que se llevó a cabo en el Parque Fundidora los días viernes y sábado, fueron detectados 55 casos positivos de Covid-19, mediante mil 900 pruebas que se realizaron a los asistentes que presentaban algunos síntomas de la enfermedad viral, informó la titular de la Secretaría Estatal de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín Escamilla.

Asimismo, la funcionaria estatal señaló que se negó el acceso a 35 menores, por incumplir los requisitos para asistir a ese tipo de eventos artísticos, donde se consumen bebidas alcohólicas, y 135 personas fueron expulsadas por diversos motivos.

También se amonestó a tres mil 950 asistentes por fumar y fueron aseguradas más de cuatro cajetillas de cigarros, al tiempo que fueron atendidas en las carpas de aislamiento 415 personas que presentaban principalmente síntomas de cansancio y tres fueron trasladadas en ambulancia a recibir atención médica por traumatismos leves.

Marroquin Escamilla señaló que los organizadores respetaron el aforo permitido del 40 por ciento, es decir de hasta 64 mil asistentes para un sitio al aire libre con capacidad para albergar a 160 mil personas.

En otro orden, la funcionaria de Salud expresó su preocupación porque no obstante que desde el dos de noviembre se han contabilizado doce días consecutivos con menos de 200 contagios diarios, las hospitalizaciones se elevaron desde 275 el pasado nueve de noviembre a 327 en las 24 horas previas a este domingo, si bien los pacientes con ventilación mecánica han ido a la baja desde los 79 que había el primero de noviembre a 54 el sábado último.

Marroquín Escamilla expresó que esto puede ser debido a que muchas personas ya vacunadas y con síntomas que consideran leves, no acuden a tratarse en forma oportuna a un hospital ni se realizan la prueba para detectar el virus SARS-CoV-2, y también porque hay médicos que están atendiendo a domicilio en forma inapropiada.

Lo que sí queda claro es que cualquier vacuna autorizada en México funciona para prevenir enfermedad grave y disminuir el riesgo de muerte, por lo cual el gobierno estatal en coordinación con los municipios y el gobierno federal, insistirá en una campaña intensiva de vacunación, que en lo que va de la nueva administración (desde el cuatro de octubre), permitió inmunizar a 1.3 millones de nuevoleoneses.

Informó que con tal propósito la semana entrante se instalarán siete módulos para vacunar con AstraZeneca a rezagados mayores de 18 años que no hayan recibido ninguna dosis, además de aplicar la segunda dosis a los grupos etarios que faltan, a fin de alcanzar un 90 por ciento de la población o el ideal del 95 por ciento, y lograr una protección generalizada contra la enfermedad viral, pues ya en este momento el 86 por ciento cuenta con al menos una dosis y más del 70 por ciento ha recibido el esquema completo.