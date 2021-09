Detectan "casos esporádicos" de Covid en escuelas de la CDMX

Al informar que la Ciudad de México permanece otra semana en semáforo epidemiológico amarillo, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, informó que en el regreso a clases presenciales no se han cerrado escuelas en la capital, aunque sí se han detectado "muy pocos" casos de coronavirus.

Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, refirió que los contagios de Covid-19 se han presentado tanto en maestros como en alumnos.

"No ha sido una cosa que alarme. Han sido casos esporádicos, tenemos transmisión comunitaria (...) Tenemos una transmisión que se ha ido reduciendo, y en ese marco, se han dado algunos casos que por la intervención rápida se evitan los contagios.

"No ha sido una situación de alarma, se da seguimiento a esto y también a otras actividades que pueden significar una posibilidad de mayor transmisión y no hemos tenido ningún problema", dijo López Arellano.

Puntualizó que las pruebas para detectar contagios no se han realizado en los planteles educativos.

López Arellano detalló que en caso de que se detecte un caso positivo de coronavirus, se aísla a la personas y se avisa a la familia y a todos los contactos directos para cortar la cadena de transmisión de contagios.