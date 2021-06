Detectan positivo de Covid tras regreso a clases en Aguascalientes

Un alumno de la Secundaria General número 15, ubicada en la colonia Constitución, en esta capital, dio positivo a Covid-19, a dos semanas del regreso a las clases presenciales, por lo que el Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes (IEA) ordenó la suspensión de actividades en el plantel.

El director del IEA, Ulises Reyes Esparza, señaló que el estudiante está estable, con síntomas leves, y resguardándose en su casa. Explicó que el alumno se realizó una prueba en una farmacia particular y luego el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) le aplicó otra prueba que está confirmada. "Hay los protocolos que conoce la comunidad escolar y se van a aplicar, esta escuela comienza a trabajar a distancia ya durante los siguientes 14 días para salvaguardar la integridad de las familias, de los alumnos y de los maestros".

Dijo que desconoce dónde pudo contagiarse, pero las escuelas no son un foco de contagio, tan es así que se están detectando los casos y se aíslan. Dijo que es el primer estudiante con coronavirus. "No es un brote, no es un contagio generalizado, las demás secundarias, primarias, las demás escuelas continúan trabajando; si se presenta el mismo caso se aplica el mismo protocolo, se hace la prueba; si es negativa continúa la actividad presencial, y si es positiva se aplica el protocolo de resguardarse en casa".

El funcionario señaló que el resto de las escuelas de primaria y secundaria siguen trabajando con los protocolos sanitarios establecidos, como desde el 7 de junio que retomaron las clases presenciales. "Los protocolos se están aplicando, ustedes lo han visto en las visitas que hemos realizado: la temperatura, el gel antibaterial, la sana distancia, el cubrebocas, el lavado de manos, todo lo necesario; estos casos sabíamos que se podían presentar, así lo hemos señalado, nunca va a haber un riesgo de cero contagios, no lo hay hoy, ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, tampoco en los siguientes años". Dijo que no se debe bajar la guardia y continuar con las medidas sanitarias y aplicar los protocolos.88