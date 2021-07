Detectan préstamo de documentos entre jóvenes en CDMX para vacunarse

En los primeros tres días de vacunación contra Covid-19 a personas de entre 18 y 29 años en la Ciudad de México hubo un excedente de un poco más de 99 mil dosis de jóvenes que no estaban programados, por lo que se tendrá que hacer un reajuste para resurtir las unidades de vacunación.

En conferencia de prensa para informar que sigue el semáforo epidemiológico naranja en la Ciudad de México, Eduardo Clark García Dobarganes, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, indicó que en las alcaldías Benito Juárez y en Miguel Hidalgo "nuestro conocimiento es que mucha gente se ha estado prestando comprobantes de domicilios y en algunos casos los han descargado de internet".

"Nosotros, al iniciar la jornada de vacunación fuimos muy flexibles con las personas que han tenido problema para acreditar su residencia, porque nuestro objetivo no es ser burocráticos", expuso Eduardo Clark.

Advirtió que si se siguen registrando este tipo de conductas, de gente que acude de otras alcaldías o incluso de otras entidades, se tendrán que tomar medidas más estrictas en la comprobación de documentación, lo que generará mayores tiempos de espera y rechazos en las personas que tengan un problema documental.

"Hoy, afortunadamente, estamos flexibilizando los criterios, pero se tiene que ver como concluya el día, porque las vacunas y la programación del Programa Nacional de Vacunación en la Ciudad siempre está hecho, considerando el número de residentes en la alcaldía, si llegará en toda la Ciudad, no podríamos recibirlos", refirió.

En las alcaldías donde se aplica la dosis de Sputnik-V se registró un mayor número de excedente. En Miguel Hidalgo se tenían programado vacunar a 28 mil 859 jóvenes, sin embargo acudieron 54 mil 134; es decir, 25 mil 275 más, mientras que en Benito Juárez se esperaba a 28 mil 35 personas de 18 a 29 años, pero llegaron 53 mil 637.

En Gustavo A. Madero se buscaba inocular a 111 mil 152 personas, pero acudieron 145 mil 569; y en Tláhuac el objetivo era de 37 mil 741 y arribaron 50 mil 660.?En donde se aplica la vacuna Sinovac, los datos no son tan altos; en Tlalpan se buscaba vacunar a 61 mil 783 pero arribaron 50 mil 660; mientras que en Iztacalco el objetivo era 24 mil 625 dosis y se aplicaron 25 mil 420, solo 795 más.

"Es importante que quede claro el mensaje: a los jóvenes de 18 a 29 años que les está tocando vacunarse ahora, por favor respeten el lugar de residencia, porque lo que nos puede llegar a pasar es que llegue un momento en que no tengamos vacunas para vacunar, porque se ha sobrepasado la demanda. Como saben, nos llega un corte de vacunas", exhortó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Destacó que se busca cómo el Gobierno de México puede adelantar las vacunas que estaban pensadas para la siguiente semana para cubrir la demanda de esta semana.

"El mensaje es que nos ayuden, todos se van a vacunar, pero ayúdenos a respetar su lugar de residencia, para que no lleguemos a una situación de largas filas, largas colas, largos tiempos de espera y además, que llegue un momento que no tengamos vacunas", refirió Sheinbaum.