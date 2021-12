Detectan primer caso de ómicron en Edomex

La Secretaría de Salud del Estado de México informó que en la entidad se detectó el primer caso de ómicron, nueva variante del coronavirus.

Francisco Javier Fernández Clamont, secretario de Salud estatal, refirió que se trata de un trabajador sudafricano que fue atendido en un hospital particular de Interlomas, donde no se reporta como grave.

Fernández Clamont puntualizó que se trata de una persona que reside en la Ciudad de México, pero trabaja en la entidad y fue trasladado a un hospital de Interlomas, pero no por gravedad sino para mantener la cuarentena necesaria y el resguardo correspondiente.

Afirmó que hasta el momento es el único caso que se ha detectado y que el paciente se encuentra estable.

Agregó que dieron seguimiento a la cadena de personas con quienes tuvo contacto y no hay más contagios.