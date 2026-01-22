Detención de 'El Botox' desencadena bloqueos en carreteras de Apatzingán
Bloqueos viales en Michoacán luego de la detención de 'El Botox' en Apatzingán, generando caos en la región
CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- Tras el anuncio de la captura de César Arrellano Sepúveda, "El Botox", líder criminal que operaba en la región de Apatzingán, Michoacán, se registraron bloqueos carreteros en algunas carreteras de esta zona.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) estatal informó a las 9:27 horas de un bloqueo en la carretera Quiroga-Tepalcatepec, en el tramo Apatzingán-Tepalcatepec, kilómetro 225+100, "a casusa de detención de líder criminal".
Medios locales reportaron cierres también en las vías Apatzingán–Aguililla, Uruapan- Los Reyes, Arantepacua–Quinceo y en el tramo Tepalcatepec - Quiroga, a la altura del kilómetro 67.
Los bloqueos se hicieron con vehículos detenidos en las vías. No se reportó robo ni quema de autos o camiones de carga.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Por la mañana, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que se activó un "sistema antibloqueo", con el despliegue de elementos de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
"Esperábamos una reacción, una respuesta de la delincuencia de este tipo. Estábamos preparados", dijo.
Alrededor de las 11 de la mañana el mismo gobernador aseguró que todos los bloqueos habían sido levantados.
no te pierdas estas noticias
Detención de 'El Botox' desencadena bloqueos en carreteras de Apatzingán
El Universal
Bloqueos viales en Michoacán luego de la detención de 'El Botox' en Apatzingán, generando caos en la región
Gabinete de Sheinbaum se reunirá con Senado de Morena en febrero
El Universal
Secretarios del Gabinete de Sheinbaum sostendrán encuentros con senadores de Morena para tratar temas como reforma laboral y bienestar animal en febrero.
Eliminan credencial de elector como requisito obligatorio para votar
PULSO
La Sala Xalapa del TEPJF emite histórica sentencia sobre el requisito de la credencial de elector para votar