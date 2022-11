"Detenido por caso Lidia no conducía el taxi", dice la SSC

A-AA+

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la persona detenida el fin de semana por el caso de la muerte de Lidia Gabriela no es quien conducía el taxi del que se lanzó por temor a ser secuestrada.

A través de su cuenta de Twitter, indicó que, con base en las imágenes del C5, se confirmó que el taxi asegurado sí fue el que participó en el feminicidio. "Sin embargo, la persona detenida por denuncias ciudadanas no es quien en ese momento iba conduciendo el taxi. Faltan personas por detener. Informaremos más adelante", tuiteó.

El fin de semana, agentes de la policía capitalina aprehendieron presuntamente a Fernando Velázquez Garnica, taxista implicado en la muerte de la joven tamaulipeca Lidia Gabriela, en avenida Tláhuac y San Francisco, colonia Granjas Estrella.

Indagan otro taxista. La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que citará al chofer del taxi que fue exhibido en redes sociales por presuntamente no dejar bajar a dos mujeres.

Una usuaria de TikTok compartió un video en el que supuestamente un taxista de la Ciudad de México se negaba a bajar del auto a dos mujeres en calles de la alcaldía Tlalpan.

"Nos percatamos que se abrió la puerta de atrás de un taxi. Se nos hizo extraño que no cerrara de inmediato y mi novio se puso a accionar el claxon muchas veces", se lee en el video de TikTok que acumula ya más de 17 millones de reproducciones.

Luego de varios pitidos, el conductor finalmente se frenó y las dos mujeres bajaron rápidamente del vehículo que circulaba sin placas, aunque en la parte trasera podía verse el número A3537A.

Ante esto, la Semovi informó que el domingo por la noche se recibió la denuncia a través de redes sociales. "Por este hecho, la Semovi comenzó a armar el expediente de la concesión y citará a la persona titular de esta para indagar lo ocurrido y llevar a cabo las sanciones correspondientes, en caso de que apliquen", refirió la dependencia.