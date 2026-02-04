Detenidos implicados en seguridad tras desaparición de mineros en Sinaloa

CULIACÁN, Sin., febrero 4 (EL UNIVERSAL).- Oscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, aseguró que en el caso de los diez trabajadores desaparecidos de la mina canadiense Vizsla Silver Corp, se mantienen los operativos aéreos y terrestres, sobre todo en la zona urbana y serrana del municipio de Concordia para localizarlos y ya hay 3 personas detenidas.

Tras salir de la Mesa de Seguridad del Estado, el secretario de Seguridad Pública estatal destacó que en las acciones que se han desplegado por las fuerzas federales y estatales, en dos operativos distintos de búsqueda, el Grupo de Operaciones Especiales Estatales, detuvo a tres hombres y una mujer con armas automáticas, cargadores, cartuchos y equipos tácticos.

Señaló que estas personas, están bajo la custodia de la Fiscalía General de la República que investiga su posible vínculo con la sustracción de los empleados mineros, registrado durante el día 23 de enero de este año.

Sobre los recientes refuerzos que han llegado al estado, explicó que forman parte del operativo de búsqueda de los mineros y para reforzar la seguridad en 18 ciudades del estado, en donde se va a celebrar festividades, como es el caso de Mazatlán, donde se tiene una fuerza de tres mil elementos federales, estatales y municipales.

Destaca detención del "Compa Güero"

Al referirse al caso del ataque a los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabet Montoya Ojeda, Rentería Schazarino, destacó la detención de uno de los posibles implicados Jesús Emir "Compa Güero" y/o "Radio 13".

Señaló que esta persona, está identificada como un operador de tecnología, en compra de drones y colocación de cámaras de video vigilancia, pero no se tiene evidencias que los equipos que usaba estaban conectados al C-4.

El secretario de Seguridad del Estado dijo que en el escaso tiempo que ha estado al frente de la Secretaría, se han descubierto tres centros de monitoreo clandestino de la ciudad, en ninguno de los casos, estos equipos estuvieron enlazados con el C-4.

Llegarán más elementos federales a Sinaloa

Respecto al anuncio del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, para enviar más agentes federales y equipo tecnológico para continuar restableciendo la seguridad y la tranquilidad en Sinaloa, Oscar Rentería Schazarino, dijo que en breve se dará a conocer el número de refuerzos de agentes federales.

El funcionario estatal no dio mayores detalles de los temas abordados en la Mesa de Seguridad que preside el gobernador, Rubén Rocha Moya y las diversas instancias federales, estatales y municipales de seguridad que en esta ocasión, se contó con la presencia de García Harfuch.