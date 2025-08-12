Detenidos policías en Chiapas por abuso y vínculos con delincuencia organizada

TAPACHULA, México (AP) — Autoridades del sur de México detuvieron el martes a seis elementos policiales de un grupo estatal de operaciones especiales después de que aparecieron en un video mientras torturaban a un joven, y arrestaron a otros 59 policías municipales por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad del estado de Chiapas informó de la detención de los agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, un grupo creado en diciembre para combatir a los cárteles que se disputan el control de las rutas del tráfico de drogas, armas y migrantes en la frontera entre México y Guatemala.

La agrupación —integrada en su mayoría por exagentes de la extinta Policía Federal y de las fuerzas armadas— se jactó en su momento de contar con policías modelo, pero en los últimos meses ha acumulado al menos media docena de denuncias por abusos.

En un video que circula en redes sociales se puede ver como uno de los agentes utiliza una tabla para golpear en repetidas ocasiones a un joven en los glúteos mientras los demás policías observan. Los hechos ocurrieron en el municipio de Chilón, en el norte del estado, aunque las autoridades no detallaron cuándo ocurrió el hecho ni el motivo por el que el joven había sido detenido.

Cuatro agentes especiales fueron detenidos hace un par de semanas luego de ser acusados de extorsionar a empresarios y ciudadanos en Benemérito de las Américas, en la frontera con Guatemala. Un mes antes provocaron un conflicto diplomático cuando cruzaron indebidamente a territorio guatemalteco en el punto fronterizo La Mesilla durante una persecución en la que cuatro presuntos criminales fueron abatidos.

Un elemento de la policía de élite desertó en mayo pasado y denunció a otros compañeros por presuntos actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado, lo que derivó en la separación de un mando que más tarde fue reincorporado por falta de pruebas.

En eventos no relacionados, la fiscalía de Chiapas informó que 59 policías, incluido un mando, fueron detenidos en las localidades de Jiquipilas y Cintalapa —en el centro del estado. También se dio a conocer el arresto de cuatro presuntos integrantes de un cártel local vinculado al de Jalisco Nueva Generación.

Desde el inicio de la gestión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar a principios de diciembre, alrededor de medio millar de policías han sido detenidos por diversos delitos, incluidos vínculos con la delincuencia.