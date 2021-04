Determina juez que FGR puede solicitar detención de Jesús Orta

Debido a que el exsecretario de seguridad de la Ciudad de México Jesús Orta Martínez no precisó los actos reclamados en la demanda de amparo que presentó contra la orden de aprehensión vigente en su contra, un juez federal dio por no presentado el juicio de garantías.

De esta manera, no hay impedimento legal para que la Fiscalía General de la República (FGR) detenga a Orta Martínez, titular de la SSC de diciembre de 2018 a octubre de 2019, por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El exmando policial es acusado del presunto desvío de 2 mil 500 millones de pesos en la compra de aviones y helicópteros a sobreprecio, cuando se desempeñó como Secretario General de la Policía Federal.

El titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Toluca, Estado de México, determinó lo anterior porque el imputado, prófugo de la justicia, no atendió el apercibimiento del 23 de marzo para que precisara su escrito, el cual, dijo, generaba incertidumbre, en un plazo de cinco días.

El juez solicitó a Orta Martínez precisar de "manera clara y concreta qué acto reclama", además de manifestar "cronológica, clara y sucinta los antecedentes del o los mismos, ya que en su escrito señaló la orden de aprehensión y su ejecución.

No obstante, en el apartado de antecedentes, Orta Martínez señaló que teme ser privado de la libertad arbitrariamente.

En conceptos de violación, el ex funcionario reclamó la no citación a comparecer dentro de procedimiento judicial o administrativo.

Orta Martínez dejó pasar el plazo de cinco días para desahogar el requerimiento del juez.