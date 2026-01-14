Detienen a 2 implicados en el ataque a guardias

CANCÚN, QR.- Otras dos personas, probablemente relacionadas con el homicidio de dos guardias de seguridad y de las lesiones que el mismo ataque provocó a un tercero, el pasado 9 de enero en el cenote Vesica de Tulum, fueron detenidas en la ciudad de Playa del Carmen, informó la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE).

La acción fue coordinada por elementos de la Policía de Investigación, quienes identificaron a las personas capturadas como Hugo Daniel "N", alias "El Maniaco" y Cristian Eduardo "N".

Ambos están presuntamente involucrados en la agresión armada registrada en contra de Jonatan Emanuel Minuci, de 37 años, originario de Argentina; Derián de Jesús, de 29 años y Saúl, de 28 años, ambos de Veracruz, cuando se encontraban cerca del estacionamiento de un cenote recreativo localizado sobre la carretera federal Tulum–Felipe Carrillo Puerto.

Jonatan Emanuel y otro de los guardias, fallecieron. El tercero recibe atención médica.

La institución habría informado de una primera detención, vinculada con el mismo crimen. Las personas capturadas fueron identificadas como Fernando Jonathan "N" y Adán Osvaldo "N".

Hugo Daniel "N" y Cristian Eduardo "N" fueron detenidos cuando intercambiaban sustancias ilícitas.