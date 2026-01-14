logo pulso
Detienen a 2 implicados en el ataque a guardias

Por El Universal

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A

CANCÚN, QR.- Otras dos personas, probablemente relacionadas con el homicidio de dos guardias de seguridad y de las lesiones que el mismo ataque provocó a un tercero, el pasado 9 de enero en el cenote Vesica de Tulum, fueron detenidas en la ciudad de Playa del Carmen, informó la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE).

La acción fue coordinada por elementos de la Policía de Investigación, quienes identificaron a las personas capturadas como Hugo Daniel "N", alias "El Maniaco" y Cristian Eduardo "N".

Ambos están presuntamente involucrados en la agresión armada registrada en contra de Jonatan Emanuel Minuci, de 37 años, originario de Argentina; Derián de Jesús, de 29 años y Saúl, de 28 años, ambos de Veracruz, cuando se encontraban cerca del estacionamiento de un cenote recreativo localizado sobre la carretera federal Tulum–Felipe Carrillo Puerto.

Jonatan Emanuel y otro de los guardias, fallecieron. El tercero recibe atención médica.

La institución habría informado de una primera detención, vinculada con el mismo crimen. Las personas capturadas fueron identificadas como Fernando Jonathan "N" y Adán Osvaldo "N".

Hugo Daniel "N" y Cristian Eduardo "N" fueron detenidos cuando intercambiaban sustancias ilícitas.

    Helena Moreno, la mexicana que se convierte en alcaldesa de Nueva Orleans
    Helena Moreno, la mexicana que se convierte en alcaldesa de Nueva Orleans

    Helena Moreno, la mexicana que se convierte en alcaldesa de Nueva Orleans

    SLP

    El Universal

    La trayectoria de Helena Moreno desde reportera a alcaldesa refleja su compromiso con una ciudad más segura y equitativa.

    Descartan sesión extraordinaria para autorizar ingreso de militares a México
    Descartan sesión extraordinaria para autorizar ingreso de militares a México

    Descartan sesión extraordinaria para autorizar ingreso de militares a México

    SLP

    El Universal

    La presidenta del Senado de México descarta sesión extraordinaria para autorizar ingreso de militares extranjeros con fines de capacitación.

    Anuies pide recursos adicionales para universidades públicas
    Anuies pide recursos adicionales para universidades públicas

    Anuies pide recursos adicionales para universidades públicas

    SLP

    El Universal

    El déficit presupuestal en las universidades estatales preocupa a la Anuies, que busca soluciones para garantizar su funcionamiento.

    ¿Cuántas líneas telefónicas podrá tener cada CURP en México?
    ¿Cuántas líneas telefónicas podrá tener cada CURP en México?

    ¿Cuántas líneas telefónicas podrá tener cada CURP en México?

    SLP

    El Universal

    Conoce los detalles de los nuevos lineamientos de la CRT para el registro de líneas telefónicas en México.