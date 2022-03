Detienen a 3 policías y elemento de PC por hechos en el Corregidora

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- Tres policías -dos uniformados de la Policía Municipal y uno de la Policía Estatal- así como un elementos de Protección Civil del Estado, fueron detenidos por los hechos de violencia entre barras de los equipos Querétaro VS Atlas en el estadio Corregidora.

Así lo confirmó la Fiscalía de Querétaro, la cual señaló que se les detuvo por sus posibles omisiones en decisiones jurídicamente necesarias para evitar o atender los hechos del pasado 5 de marzo en el estadio Corregidora

"Los delitos imputados, se refieren a las omisiones injustificadas en relación con el debido cumplimiento de sus obligaciones en el momento de los hechos, al estar presentes y con participación directa en el control del desarrollo del evento" , señaló la Fiscalía en un comunicado.

"Continúan las investigaciones sobre posibles intervinientes de los hechos ocurridos en el partido Querétaro vs Atlas", señaló la Fiscalía en un comunicado.

Luego de las brutales agresiones que se presentaron en el Estadio La Corregidora durante el partido Querétaro vs Atlas, en uno de los tantos videos compartidos en las redes sociales, un policía quedó exhibido por ignorar los ataques entre aficionados locales y visitantes.

Las imágenes muestran al elemento de seguridad haciendo una llamada telefónica, mientras detrás de él, en uno de los pasillos del inmueble, cientos de personas corren luego de comenzar la riña.