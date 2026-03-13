Detienen a 6 personas con 270 k de fentanilo

Ciudad de México.- Autoridades detuvieron este jueves en Colima a seis personas, entre ellas un líder de una facción delictiva dedicada a la venta y tráfico de diversos estupefacientes, y aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo.

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó de las acciones realizadas por elementos del Gabinete de Seguridad, en el municipio de Villa de Álvarez, Colima.

"Como resultado, se aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo, tanto en polvo como en pastillas, lo que equivale aproximadamente a 14 millones de dosis que no llegarán a las calles", puntualizó.

Derivado de los hechos, afirmó, se detuvo a Yair ´N´, quien fue identificado como líder de una facción delictiva dedicada a la venta y tráfico de fentanilo y metanfetamina en la región.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un comunicado aparte, la SSPC, apuntó que durante las acciones operativas se ubicaron dos domicilios que eran utilizados como laboratorio clandestino y bodega para el almacenamiento de narcóticos.

Desde febrero de 2025 y hasta el 8 de marzo de 2026, según el último reporte del Gobierno de México, se han detenido a 12.318 personas y confiscado 128,8 toneladas de droga, de ellas, 604,85 kilos de fentanilo gracias a la ´Operación Frontera Norte´, acordada con el presidente estadounidense.