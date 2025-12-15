Detienen a 68 personas por robo de transporte

Ciudad de México.- El general de División de Estado Mayor, Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional (GN), informó que, del 9 al 12 de diciembre, se puso en marcha la operación "Senda" para combatir el robo de transporte de carga y se materializó en 46 municipios del Estado de México con la participación de más de dos mil efectivos de GN, del Ejército, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad y de la fiscalía mexiquense.

El general dijo que esta operación estuvo dirigida a la detención de diferentes integrantes de organizaciones delictivas que operan en inmediaciones del Estado y sobre las principales vías de comunicación así como la incautación de predios, depósitos, talleres y otras instalaciones que funcionan para el resguardo de vehículos robados de transporte de carga, almacenamiento de partes mecánicas, venta de combustible ilícito y depósito de mercancía robada, entre otros usos.

En su intervención, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, como parte de estas acciones se desarticuló un grupo delictivo dedicado al robo de mercancía con violencia, en operativos realizados en el Estado de México e Hidalgo.

Abundó que, tras las investigaciones y ejecución de órdenes de cateo, en siete inmuebles de Hidalgo y Estado de México, se realizó la detención de 12 personas, entre ellas, Mario Iván "N", líder del grupo criminal.

