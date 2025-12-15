Detienen a 68 personas por robo de transporte
Ciudad de México.- El general de División de Estado Mayor, Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional (GN), informó que, del 9 al 12 de diciembre, se puso en marcha la operación "Senda" para combatir el robo de transporte de carga y se materializó en 46 municipios del Estado de México con la participación de más de dos mil efectivos de GN, del Ejército, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad y de la fiscalía mexiquense.
El general dijo que esta operación estuvo dirigida a la detención de diferentes integrantes de organizaciones delictivas que operan en inmediaciones del Estado y sobre las principales vías de comunicación así como la incautación de predios, depósitos, talleres y otras instalaciones que funcionan para el resguardo de vehículos robados de transporte de carga, almacenamiento de partes mecánicas, venta de combustible ilícito y depósito de mercancía robada, entre otros usos.
En su intervención, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, como parte de estas acciones se desarticuló un grupo delictivo dedicado al robo de mercancía con violencia, en operativos realizados en el Estado de México e Hidalgo.
Abundó que, tras las investigaciones y ejecución de órdenes de cateo, en siete inmuebles de Hidalgo y Estado de México, se realizó la detención de 12 personas, entre ellas, Mario Iván "N", líder del grupo criminal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Claudia Sheinbaum felicita a José Antonio Kast por su victoria en las elecciones de Chile
El Universal
Tras los comicios en Chile, Claudia Sheinbaum felicita a José Antonio Kast como próximo mandatario del país, destacando la importancia de la cooperación entre naciones.
María Amparo Casar citada por pensión ilícita de Pemex
El Universal
Decisión judicial: María Amparo Casar y el polémico caso de la pensión de Pemex.
Canal Once estrena documental sobre la vida de AMLO
El Universal
El documental 'Soy un hombre de fe y convicciones' revela la vida de AMLO y su legado político. Canal Once y Canal Catorce lo transmiten.