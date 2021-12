Detienen a agente municipal de Guerrero Grande, Oaxaca

El agente municipal de Guerrero Grande, Juan Gabriel Hernández García, fue detenido por integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), como presunto responsable de un ataque armado en esta comunidad del municipio de San Esteban Atatlahuca, en la región Mixteca.

En un comunicado, el Frente de Resistencia Indígena Juxtlahuaca al cual pertenece y dirige Hernández García, condenó la aprehensión en la ciudad de Oaxaca del agente municipal de la comunidad de Guerrero Grande, Atatlahuca.

Aseguró que la detención del también ex candidato a diputado por el Partido Redes Sociales Progresistas fue arbitraria, porque los agentes de la AEI nunca mencionaron el motivo o causa de su detención, "violentando así sus derechos y poniéndolo en un peligro inminente".

"Cabe mencionar, que nuestro compañero y agente municipal de Guerrero Grande, ha sido víctima en diversas ocasiones de intento de asesinato, calumnias y desprestigio por parte de quienes se ven afectados sus intereses particulares, cuando todas las actividades de ésta organización y de nuestro compañero han sido y siguen siendo encaminadas a la defensa y desarrollo del territorio y patrimonio de nuestros pueblos", agregó.

El Frente Indígena exigió a las autoridades competentes hacer una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos, deslindar las responsabilidades que presuntamente obran en contra de su compañero Juan Gabriel Hernández y resarcir los daños que esto conlleva y promover la justicia.

"Pedimos que a nuestro compañero, se le garantice su derecho de audiencia en un marco de transparencia, legalidad y justicia".

La organización pidió a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dar vista a los hechos que no "son otra cosa que el hostigamiento, acoso y la criminalización del Estado contra los Defensores de los Pueblos y los Derechos Humanos".

Mientras que exigió al gobierno de Oaxaca atender con celeridad la aprehensión del ex candidato a diputado porque peligra su integridad física y psicológica.

Del 21 al 23 de octubre pasados, una serie de agresiones armadas contra las comunidades de Guerrero Grande, Ndoyonoyuji y Mier y Terán dejó al menos una persona muerta y 400 desplazadas.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó en su momento la quema de 90 casas en esta comunidad y 30 más en Mier y Terán; así como el robo de una campana de 1910.