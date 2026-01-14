logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Detienen a alcalde por homicidio

Por El Universal

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a alcalde por homicidio

OAXACA, Oax.- El presidente municipal de Constancia del Rosario, Ignacio Martínez Salas, fue detenido por el delito de homicidio calificado, con alevosía y ventaja, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Precisó que los hechos que se imputan al edil sucedieron el 21 de mayo de 2022, cuando la víctima -un hombre que es identificado como E.C.M.- se desplazaba a bordo de su vehículo, sobre la carretera federal Alfonso Gasga, Pinotepa-Putla.

De acuerdo con la fiscalía de Oaxaca, la investigación reveló que, a la altura de la comunidad San Marcos Coyulito, del municipio de Putla Villa de Guerrero, los atacantes que viajaban a bordo de una motocicleta agredieron a la víctima con disparos de arma de fuego, infligiendo lesiones por las que E.C.M. perdió la vida.

El lunes, Ignacio Martínez Salas fue detenido en el Centro Cultural y de Convenciones ubicado en el municipio de Santa Lucía del Camino, cuando acudió a obtener su acreditación como presidente municipal de Constancia del Rosario para el periodo 2026-2028.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"La fiscalía de Oaxaca tomó conocimiento del caso, a través de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, logrando obtener los datos de prueba suficientes gracias a los que un juez de Control emitió una orden de aprehensión en contra de I.M.S.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Helena Moreno, la mexicana que se convierte en alcaldesa de Nueva Orleans
    Helena Moreno, la mexicana que se convierte en alcaldesa de Nueva Orleans

    Helena Moreno, la mexicana que se convierte en alcaldesa de Nueva Orleans

    SLP

    El Universal

    La trayectoria de Helena Moreno desde reportera a alcaldesa refleja su compromiso con una ciudad más segura y equitativa.

    Descartan sesión extraordinaria para autorizar ingreso de militares a México
    Descartan sesión extraordinaria para autorizar ingreso de militares a México

    Descartan sesión extraordinaria para autorizar ingreso de militares a México

    SLP

    El Universal

    La presidenta del Senado de México descarta sesión extraordinaria para autorizar ingreso de militares extranjeros con fines de capacitación.

    Anuies pide recursos adicionales para universidades públicas
    Anuies pide recursos adicionales para universidades públicas

    Anuies pide recursos adicionales para universidades públicas

    SLP

    El Universal

    El déficit presupuestal en las universidades estatales preocupa a la Anuies, que busca soluciones para garantizar su funcionamiento.

    ¿Cuántas líneas telefónicas podrá tener cada CURP en México?
    ¿Cuántas líneas telefónicas podrá tener cada CURP en México?

    ¿Cuántas líneas telefónicas podrá tener cada CURP en México?

    SLP

    El Universal

    Conoce los detalles de los nuevos lineamientos de la CRT para el registro de líneas telefónicas en México.