Detienen a alcalde por homicidio
OAXACA, Oax.- El presidente municipal de Constancia del Rosario, Ignacio Martínez Salas, fue detenido por el delito de homicidio calificado, con alevosía y ventaja, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Precisó que los hechos que se imputan al edil sucedieron el 21 de mayo de 2022, cuando la víctima -un hombre que es identificado como E.C.M.- se desplazaba a bordo de su vehículo, sobre la carretera federal Alfonso Gasga, Pinotepa-Putla.
De acuerdo con la fiscalía de Oaxaca, la investigación reveló que, a la altura de la comunidad San Marcos Coyulito, del municipio de Putla Villa de Guerrero, los atacantes que viajaban a bordo de una motocicleta agredieron a la víctima con disparos de arma de fuego, infligiendo lesiones por las que E.C.M. perdió la vida.
El lunes, Ignacio Martínez Salas fue detenido en el Centro Cultural y de Convenciones ubicado en el municipio de Santa Lucía del Camino, cuando acudió a obtener su acreditación como presidente municipal de Constancia del Rosario para el periodo 2026-2028.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"La fiscalía de Oaxaca tomó conocimiento del caso, a través de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, logrando obtener los datos de prueba suficientes gracias a los que un juez de Control emitió una orden de aprehensión en contra de I.M.S.
no te pierdas estas noticias
Helena Moreno, la mexicana que se convierte en alcaldesa de Nueva Orleans
El Universal
La trayectoria de Helena Moreno desde reportera a alcaldesa refleja su compromiso con una ciudad más segura y equitativa.
Descartan sesión extraordinaria para autorizar ingreso de militares a México
El Universal
La presidenta del Senado de México descarta sesión extraordinaria para autorizar ingreso de militares extranjeros con fines de capacitación.
Anuies pide recursos adicionales para universidades públicas
El Universal
El déficit presupuestal en las universidades estatales preocupa a la Anuies, que busca soluciones para garantizar su funcionamiento.