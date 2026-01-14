Detienen a alcalde por homicidio

OAXACA, Oax.- El presidente municipal de Constancia del Rosario, Ignacio Martínez Salas, fue detenido por el delito de homicidio calificado, con alevosía y ventaja, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Precisó que los hechos que se imputan al edil sucedieron el 21 de mayo de 2022, cuando la víctima -un hombre que es identificado como E.C.M.- se desplazaba a bordo de su vehículo, sobre la carretera federal Alfonso Gasga, Pinotepa-Putla.

De acuerdo con la fiscalía de Oaxaca, la investigación reveló que, a la altura de la comunidad San Marcos Coyulito, del municipio de Putla Villa de Guerrero, los atacantes que viajaban a bordo de una motocicleta agredieron a la víctima con disparos de arma de fuego, infligiendo lesiones por las que E.C.M. perdió la vida.

El lunes, Ignacio Martínez Salas fue detenido en el Centro Cultural y de Convenciones ubicado en el municipio de Santa Lucía del Camino, cuando acudió a obtener su acreditación como presidente municipal de Constancia del Rosario para el periodo 2026-2028.

"La fiscalía de Oaxaca tomó conocimiento del caso, a través de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, logrando obtener los datos de prueba suficientes gracias a los que un juez de Control emitió una orden de aprehensión en contra de I.M.S.