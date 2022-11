Detienen a Aurora "N" por muerte de su bebé Kimberly, en Sinaloa

A-AA+

La madre de la niña Kimberly "N", de solo once meses de nacida que murió a causa de una anemia aguda, a causa de una mala alimentación, fue detenida por agentes de investigación y este jueves será presentada ante un Juez de Control en la audiencia inicial, en la que la Fiscalía presentará las imputaciones.

Aurora "N", de 29 años de edad, cuyo hijo de un año diez meses, lo mantiene bajo resguardo el Sistema Municipal de Desarrolló Integral de la Familia en el municipio de Salvador Alvarado, fue remitida al centro penitenciario de Angostura.

La noche del pasado jueves 17 de noviembre, los cuerpos de auxilio de la ciudad de Guamúchil fueron alertados que en una vivienda de la colonia 10 de mayo, una pequeña se había ahogado al comer una tortilla que su mamá le dio.

---Decía que se había ahogado comiendo una tortilla

En la vivienda los paramédicos intentaron reanimarla, pero ésta ya no presentó signos vitales, por lo que la señora Aurora "N", esgrimió que se había ahogado con una tortilla que le dio para comerla y que por unos minutos la descuidó.

Los estudios forenses practicados al cuerpo de la niña de once meses de edad revelaron que esta padecía una anemia aguda que la llevó a la muerte, por lo que la Fiscalía General del estado judicializó la carpeta de investigación y obtuvo una orden de aprehensión contra la madre.

Guadalupe Camacho, presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Salvador Alvarado dio a conocer que la mujer tiene antecedentes de ejercer maltrato a sus hijos, por lo que hace unos meses, se le retuvo a dos de sus hijos más mayores, los que se encuentran bajo resguardo.

Un tercer hijo, fue tomado en resguardo, al conocer la defunción del más pequeño por problemas derivados de una mala alimentación, por lo que se tendrá que definir la situación que van a guardar los tres pequeños ya que su madre fue detenida.