Detienen a conductor por choque de trenes en Línea 3

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que detuvo a Carlos Alfredo "N", conductor del tren involucrado en el accidente de la Línea 3 del metro de la Ciudad de México que dejó 106 lesionados y una joven muerta.

Así lo informó Ulises Lara, vocero de la FGJCDMX, al ofrecer detalles del choque de los trenes en el tramo de las estaciones Potrero y la Raza del pasado 7 de enero.

Lara señaló que el percance se debió a dos factores, la quema de cables y la negligencia del conductor del convoy que rebasó el límite de velocidad.

Indicó que derivado de las averías en el sistema de señalización de la Línea 3 del Metro y con el fin de no interferir en la prestación del servicio, el Puesto Central de Control (PCC) estableció, tomando como base los manuales técnicos de operación, la marcha de seguridad para la circulación de los trenes.

"La marcha de seguridad indica que los operadores deben adoptar conducción manual restringida de los trenes, lo que significa, entre otras cosas, que deben circular a una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora en curva y 35 kilómetros por hora en línea recta, además de que no podrán cambiar a otro modo de conducción, sin previa autorización del Puesto Central de Control. Por lo que queda prohibido cambiar a pilotaje automático durante este período de seguridad", indicó el funcionario.

Sin embargo, el estudio correspondiente a la caja del tren 24, el registro electrónico mostró que salió de Potrero a las 09:05 en Conducción Manual Restringida (CMR), rebasó el límite de velocidad y el sistema lo detuvo de inmediato, pero después registra un cambio a Pilotaje Automático alcanzando una velocidad de 45 kilómetros por hora hasta el momento del impacto contra el tren 23.

"No existe evidencia de que el conductor realizara frenado de emergencia o alguna otra maniobra para detener el tren", añadió.

Ulises Lara dijo que era de destacarse que el conductor ya había hecho una vuelta de Indios Verdes a Universidad y conocía las condiciones en el tramo de Potrero - La Raza por vía uno, esto es, el establecimiento de la marcha de seguridad y la determinación de obedecer la señal de Despacho Bajo Orden (DBO).

El conductor del Metro acusado de delitos de homicidio y lesiones

El conductor del tren 24 no se apegó a los lineamientos contenidos en sus manuales técnicos. Excedió el límite de velocidad en Conducción Manual Restringida (CMR) y cambió a conducción en Pilotaje Automático, cuando está prohibido en marcha de seguridad. No se comunicó en ningún momento al Puesto de Control Central (PCC) para notificar el cambio de tipo de conducción y no realizó ninguna maniobra para detener el tren y evitar el hecho.

Por lo anterior, se procedió a la judicialización y cumplimentación de la orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos, en contra de Carlos Alfredo "N", conductor del tren 24.