Detienen a dos por caso Manzo

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Samuel "N", exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del municipio de Uruapan, Michoacán, y de Josué Elogio "N", alias "Viejito", quien se desempeñaba como taxista, ambos relacionados con la investigación del homicidio del alcalde Carlos Manzo, el 1 de noviembre pasado, durante el Festival de las Velas.

En conferencia ante los medios, el funcionario federal señaló que Samuel "N" mantuvo comunicación con Ramiro "N", quien está detenido, y el día de la agresión este hombre registró movilidad a 600 metros del lugar de los hechos.

Agregó que el cruce de información permitió conocer que Samuel "N" cuenta con antecedentes penales por lesiones dolosas, en 2007, y robo a negocio, en 2022.

García Harfuch detalló que tras la detención de Josué Elogio "N", el pasado 9 de enero, se realizaron tres cateos en inmuebles ubicados en Uruapan y relacionados con los detenidos, donde se aseguró droga y ocho equipos de comunicación que dieron más indicios para continuar con la indagatoria.

Resaltó que tanto a Samuel "N", como a "Viejito" se les cumplimentaron órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía General de Michoacán por homicidio calificado, así como por lesiones calificadas.

Resultado del análisis de evidencias y coordinación interinstitucional, las capturas ocurrieron el 8 y 9 de enero.