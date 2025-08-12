Detienen a hombre que asaltó a adultos mayores en clínica del IMSS

LEÓN, Gto. (EL UNIVERSAL).- Un hombre fue detenido por asaltar a personas adultas mayores dentro de la clínica número 47 del IMSS, ubicada en la colonia Las Trojes, con la complicidad de dos individuos más, en León, Guanajuato.

La banda criminal arrojaba pintura a las víctimas para forzarlas a ir al baño a limpiarse y en ese punto las despojaban de sus carteras y pertenencias.

El 6 de agosto, un hombre presuntamente implicado fue detenido por derechohabientes y personal de seguridad privada del Seguro Social; la captura quedó grabada en un video subido a las redes sociales.

En el filme se observa a una persona tirada en el suelo, sometida por guardias y civiles.

"Ya agarraron a uno, porque ya tenemos semanas así, con los mismos problemas", comenta una mujer mediante un dispositivo móvil a escasa distancia del detenido.

En un comunicado, el IMSS Guanajuato señaló que el miércoles 6 de agosto de 2025, un hombre ingreso a la Unidad de Medicina Familiar número 47 y fue detenido por derechohabientes y elementos de seguridad interna, tras ser señalado como presunto responsable de robo.

"En cuanto fue controlada la situación, se dio parte de inmediato a la Policía Municipal, acudiendo para asegurar al individuo e iniciar las investigaciones correspondientes".

Condenó enérgicamente cualquier acto delictivo que atente contra la integridad física y el patrimonio de su personal y derechohabientes.

"El IMSS Guanajuato refuerza las medidas de seguridad en la unidad", posteó la institución.