Detienen a hombre que vendía supuestas vacunas contra Covid

Un hombre que ofrecía supuestas vacunas contra el Covid-19 fue detenido este domingo en Zapopan, afuera de las instalaciones del Hospital General de Occidente.

El sujeto, un supuesto enfermero, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional cuando ofrecía las supuestas dosis a familiares de pacientes del el hospital, por lo que fue presentado llevado a la delegación de la Fiscalía General de la República.

Al respecto, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, señaló que el arresto se logró gracias a una denuncia ciudadana y que se trataba de medicamento falso; además hizo un llamado a la población a no dejarse engañar, pues la vacuna contra el Covid-19 es gratuita.

"Por ser un delito federal, este sujeto que jugó con la esperanza y la angustia de la gente, y que puso en riesgo a muchas personas, ya está a disposición de la Fiscalía General de la República. Esperemos que reciba lo que merece. No te dejes engañar, las vacunas contra el covid-19 no se venden, no existen en el mercado, son gratuitas y administradas por el gobierno federal. Y de una vez les digo, para dejarlo muy claro: a quienes quieran aprovecharse de la desesperación de las personas, todo el peso de la ley", escribió en sus redes sociales.