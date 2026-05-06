Detienen a "Lobito", hijo del líder de Los Julios

TLALNEPANTLA, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a Alexis Ricardo "N" alias "Lobito", identificado como generador de violencia en una región del Valle de México. Alexis Ricardo "N" es hijo del presunto líder y creador del grupo Los Julios.

Las autoridades presumen que sus actividades ilícitas se concentran principalmente en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Tlalnepantla.

Junto a Alexis Ricardo "N", fueron detenidos Luis Enrique "N" y Valentin "N". Los tres son presuntos integrantes de dicho grupo delictivo, relacionado con homicidios, extorsiones, secuestros, robos con violencia y despojos, entre otros ilícitos, de acuerdo con el reporte de la fiscalía estatal.

Fue el 4 de mayo cuando se cumplimentó la orden de aprehensión por el delito de secuestro en contra de Alexis Ricardo "N" y Valentín "N", identificado como escolta del primero y de otro objetivo prioritario del grupo criminal.

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Son indagados por extorsión a un comercio en Satélite, en el municipio de Naucalpan.

Luis Enrique "N" fue detenido, junto con su padre Enrique "N" en una tienda de abarrotes.