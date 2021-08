Detienen a pareja de turistas por bailar desnudos en Mazatlán

La pareja de turistas que fueron captados bailando desnudos en la zona Dorada de Mazatlán a bordo del servicio de transporte público, denominadas "Pulmonías", fueron retenidos y enviados a barandilla y al conductor de la unidad se le aplicó una sanción económica por permitir el espectáculo.

En abril pasado, una joven como de 23 años de edad fue captada trotando por la zona Dorada de Mazatlán despojándose de sus prendas de vestir conforme avanzaba ante la mirada de cientos de automovilistas, los cuales sorprendidos presenciaron que se despojó de toda su ropa hasta que fue alcanzada por otra mujer y la cubrió.

Luis Guillermo Benítez Torres, presidente municipal del puerto, comentó que en jocoso que le llevaron algunos videos de personas que "les daba mucho calor", los cuales fueron retenidos y enviados a barandilla por alterar el orden y no cumplir con las normas sanitarias, puesto que ni cubre bocas portaban.

Sobre el conductor de la pulmonía, indicó que a este se le aplicó una multa y se remitió a las autoridades estatales un video con el número de placas de la unidad, para que proceda a cancelar la licencia al chofer para enviar un mensaje de orden.

Benítez Torres expuso que este no es el primer caso que se escenifica en el puerto, pese a las sanciones que se han impuesto, por lo que considera que la única forma de parar estos actos de exhibición es cancelar las licencias de conducir de los operadores, de esta forma el resto va a impedir que su pasaje no se comporte en forma adecuada.

El alcalde de Mazatlán admitió que es muy difícil para la Policía Municipal poder detectar rápidamente este tipo de exhibiciones de desnudos, los cuales se conocen por los videos que los mismos ciudadanos envían a las autoridades, lo que permite actuar lo más rápido posible.

Sobre las nuevas disposiciones de exigir la cartilla de vacunación contra el Covid-19 en negocios y espacios públicos, comentó que los miembros de la Asociación Nacional de Centros Comerciales no están cumpliendo con esta norma, por lo que se les notificó que serán sancionados de continuar con esta postura.

En relación al reciente juego de futbol celebrado el pasado fin de semana en el estadio Kraken, en el que se detuvo a 70 personas por desmanes, indicó que todos ellos, originarios de la ciudad de Monterrey, fueron enviados a barandilla.

Aclaró que no se van a tolerar desmanes ni actos que pongan en riesgo la salud de los asistentes a este tipo de espectáculos deportivos, en donde se mantienen protocolos sanitarios rígidos.