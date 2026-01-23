Detienen a presunto asesino de líder productor de limón

CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades mexicanas propinaron el jueves un nuevo golpe a las organizaciones criminales al capturar al cabecilla de un violento grupo local implicado en el asesinato de un líder de los productores de limón del occidente del país que generó conmoción y evidencia el poderío de las bandas dedicadas a la extorsión en México.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó en la conferencia presidencial matutina que en un allanamiento a una vivienda en el estado occidental de Michoacán fue apresado un hombre señalado como presunto responsable de extorsionar a limoneros y otros productores y de diversos homicidios, entre ellos el del dirigente agrícola Bernardo Bravo, ocurrido en octubre pasado.

Una funcionaria estatal, que habló en condición de anonimato porque no está autorizada a hacer declaraciones, dijo a The Associated Press que el detenido es César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias "El Botox", quien ha sido identificado como la cabecilla del grupo Los Blancos de Troya que opera en Michoacán y que está vinculado con la organización de Los Viagras, aliada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

García Harfuch indicó que el detenido tenía 11 órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión y homicidio, entre ellas por el caso de Bravo, y es señalado de atacar con explosivos a las autoridades.

Sepúlveda Arellano, 44 años, era considerado un "objetivo prioritario" por las autoridades mexicanas y también era requerido por Estados Unidos. En agosto pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Sepúlveda Arellano y otros cabecillas de los Cárteles Unidos y Los Viagras por "terrorismo, narcotráfico y extorsión" en Michoacán.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, demostró como un "golpe contundente contra la extorsión" la operación y dijo en conferencia de prensa que Sepúlveda Arellano fue apresado el jueves tras labores de inteligencia y la captura en la localidad de Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista, de otros tres miembros del grupo identificados como Sandra García, de 23 años; Esteban Molina Ledezma, alias "El Pánico", de 29 años, y Eder Luviano Cárdenas, alias "El Greñas", de 18 años.

Días antes de su captura, en las redes sociales se difundieron videos en los que Sepúlveda Arellano retaba a las autoridades, negaba su participación en el asesinato de Bravo y exigía la liberación de su pareja e hija.

Sepúlveda Arellano y dos de sus colaboradores fueron trasladados vía aérea bajo fuertes medidas de seguridad a la Ciudad de México y García permanece detenida en Michoacán.

En octubre fue apresado en el municipio de Apatzingán de Michoacán Rigoberto "N", alias "El Plátano" , quien también fue relacionado con la muerte del líder limonero.

Bravo fue asesinado a tiros el 19 de octubre en una carretera de Apatzingán y su cuerpo fue localizado un día después por el ejército. Poco después también fue asesinado en Michoacán el popular político Carlos Alberto Manzo, alcalde de la ciudad de Uruapan.