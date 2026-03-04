Detienen a presunto feminicida de buscadora

CULIACÁN, Sin.- El presunto feminicida de la joven activista de búsqueda, Rubí Patricia "N" de 38 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado fin de semana en una vivienda del fraccionamiento Infonavit Jabalíes de Mazatlán, fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades dieron a conocer que personal de investigación y de la Unidad Especializada en Aprehensiones ejecutó la orden de captura de José Manuel "N", de 40 años de edad, considerado como el presunto responsable de la muerte de la activista, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento de la zona sur para que se determine su situación jurídica.

El viernes pasado Rubí Patricia, miembro del colectivo de búsqueda de personas "Corazones Unidos por la Misma Causa", fue encontrada muerta dentro de su casa, ubicada en un segundo piso del fraccionamiento Infonavit Jabalíes, de la ciudad de Mazatlán.

De acuerdo con la información que se conoce, la mañana de ese día, sus compañeras del colectivo, extrañadas por su tardanza para salir a las excavaciones le llamaron en forma insistente a su celular y al no tener respuesta, acudieron a su hogar.

