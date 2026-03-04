logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

Fotogalería

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Detienen a presunto feminicida de buscadora

Por El Universal

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a presunto feminicida de buscadora

CULIACÁN, Sin.- El presunto feminicida de la joven activista de búsqueda, Rubí Patricia "N" de 38 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado fin de semana en una vivienda del fraccionamiento Infonavit Jabalíes de Mazatlán, fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades dieron a conocer que personal de investigación y de la Unidad Especializada en Aprehensiones ejecutó la orden de captura de José Manuel "N", de 40 años de edad, considerado como el presunto responsable de la muerte de la activista, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento de la zona sur para que se determine su situación jurídica.

El viernes pasado Rubí Patricia, miembro del colectivo de búsqueda de personas "Corazones Unidos por la Misma Causa", fue encontrada muerta dentro de su casa, ubicada en un segundo piso del fraccionamiento Infonavit Jabalíes, de la ciudad de Mazatlán.

De acuerdo con la información que se conoce, la mañana de ese día, sus compañeras del colectivo, extrañadas por su tardanza para salir a las excavaciones le llamaron en forma insistente a su celular y al no tener respuesta, acudieron a su hogar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Cae presunto feminicida de madre buscadora asesinada en Mazatlán
    Cae presunto feminicida de madre buscadora asesinada en Mazatlán

    Cae presunto feminicida de madre buscadora asesinada en Mazatlán

    SLP

    El Universal

    La Fiscalía General de Sinaloa ejecutó la orden de captura contra José Manuel

    Diputado José Luis Sánchez propone impuesto a grandes patrimonios
    Diputado José Luis Sánchez propone impuesto a grandes patrimonios

    Diputado José Luis Sánchez propone impuesto a grandes patrimonios

    SLP

    El Universal

    Multas y sanciones penales se aplicarán en caso de incumplimiento del pago del impuesto.

    SCJN niega amparo a Walmart para ampliar tasa 0% de IVA
    SCJN niega amparo a Walmart para ampliar tasa 0% de IVA

    SCJN niega amparo a Walmart para ampliar tasa 0% de IVA

    SLP

    El Universal

    El ministro Irving Espinosa propuso ampliar productos con tasa 0% de IVA, pero la mayoría rechazó la propuesta.

    Reforma electoral divide a coordinadores del Verde y PT en San Lázaro
    Reforma electoral divide a coordinadores del Verde y PT en San Lázaro

    Reforma electoral divide a coordinadores del Verde y PT en San Lázaro

    SLP

    El Universal

    Ambos partidos coinciden en la necesidad de reflexionar sobre la reforma antes de aprobarla.