Detienen a presunto feminicida de niña de 13 años en Sinaloa

La Fiscalía General del Estado dio conocer que se cumplió una orden de aprehensión contra "A", acusado del delito de feminicidio agravado por relación de parentesco, en agravio de una menor de 13 años de edad, en la ciudad de Mazatlán.

Según las investigaciones el pasado 19 de diciembre, en la colonia 12 de mayo, de la ciudad de Mazatlán, fue encontrada una menor de edad, cuya identidad se mantiene en reserva, por lo que se abrió una carpeta de investigación del caso.

En la carpeta de investigación abierta 463/2021, se relata que a las 13:30 horas del día 19 de diciembre de este año, se recibió un reporte al C-4 de que se encontraba una persona del sexo femenino sin signos vitales en el interior de una vivienda.

Al detenido "A", se le acusa del feminicidio agravado en razón de parentesco, por lo que fue detenido fue remitido al centro penitenciario de Mazatlán a disposición de un Juez de Control para que fije la fecha de la primera audiencia.

Sobre este hecho, el lunes pasado el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres lamentó que este hecho, se haya escenificado en una colonia del puerto, sobre todo por tratarse de una adolescente de solo 13 años de edad, cuyo caso no debe ser descuidado por las autoridades judiciales.

Sobre las versiones que el padrastro de la menor es el presunto responsable de su muerte, indicó que esto compete a la Fiscalía General del Estado poder acreditarlo, por lo que es importante que se realicen todas las investigaciones y peritajes necesarios.

La secretaria de la Mujer en el estado, María Teresa Guerra Ochoa, pidió a la Fiscalía General del Estado que se esclarezca el presunto asesinato de la menor ante las sospechas de que un familiar pueda ser el responsable de su muerte.

Consideró que es triste e irreparable que se haya arrebatado la vida a una menor de edad, por lo que estableció que no van a descansar hasta que este caso y todos los registrados en Sinaloa tengan justicia, puesto que no se puede permitir que en las familias se sigan arrebatando más mujeres.