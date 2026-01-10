Detienen a secretaria de Manzo y Quiroz

CIUDAD DE MÉXICO.- Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan Grecia Quiroz y del edil asesinado Carlos Manzo, fue detenida por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía de Michoacán, por su presunta implicación en el homicidio del edil.

Tras su detención en el despacho de la Presidencia Municipal, la mujer fue puesta a disposición de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía General de Michoacán para ser presentada ante el juez que libró la orden de aprehensión en su contra.

"Se fue mi líder y mi amigo", escribió Yesenia Méndez Rodríguez en su muro de Facebook, tras el asesinato de Carlos Manzo, el 1 de noviembre del año pasado.

De acuerdo con información oficial, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía de Michoacán la aprehendieron afuera de la casa de la cultura donde se ubican las oficinas centrales del Ayuntamiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Méndez Rodríguez es abogada de profesión y en redes sociales continuamente escribía que Carlos Manzo era "el mejor presidente municipal de Uruapan".

De acuerdo con las investigaciones de las Fiscalía de Michoacán, Méndez Rodríguez habría filtrado información sobre los movimientos de Carlos Manzo a los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que planearon el asesinato del fundador del movimiento de "El Sombrero".

Tras la muerte de Carlos Manzo, Yesenia Méndez quedó como encargada de despecho del municipio de Uruapan, hasta que Grecia Quiroz, viuda de Manzo, fue nombrada por el Congreso del estado como la presidenta municipal sustituta.

Al momento suman 15 personas detenida por este caso. A finales de diciembre la alcaldesa de Uruapan Grecia Quiroz, reveló que la Fiscalía le había informó sobre un detenido más que presuntamente participó en un grupo de chat, en el que se planeó y coordinó el asesinato.

Siete de los detenidos fungían como sus escoltas y están acusados de homicidio por omisión y permanecen en prisión preventiva oficiosa.

La Fiscalía estatal tiene pendiente una orden de aprehensión contra José Manuel Jiménez Miranda, coronel del Ejército y jefe de escoltas de Manzo, quien logró fugarse minutos antes del operativo en el que se arrestaron a los guardaespaldas.

Carlos Manzo fue asesinado por Víctor Manuel, un sicario de 17 años de edad.