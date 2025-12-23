logo pulso
Detienen a sobrino de Osiel Cárdenas

Por EFE

Diciembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Detienen a sobrino de Osiel Cárdenas

Monterrey, NL.- Mario Alberto ´N´, de 43 años, sobrino del exlíder del Cartel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, fue capturado en Nuevo León, informaron autoridades del estado este lunes.

El detenido, también conocido como ´Betito´ o ´Betillo´, fue aprehendido junto a dos cómplices en posesión de armas y drogas, la noche del domingo por agentes del Grupo de Coordinación Metropolitana, según detalló la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

El operativo estuvo integrado por efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Guardia Nacional, la Defensa, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

La detención derivó de información sobre la presencia de civiles armados en el estacionamiento de un centro comercial, al sur de Monterrey.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El personal se desplegó para la ubicación de los sospechosos que fueron detectados en el lugar a bordo de una camioneta y al ser identificados intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados.

Junto con Mario Alberto ´N´ fueron detenidos Raúl ´N´, de 45 años y Kevin Alberto ´N´, de 19.

Se les decomisaron un arma larga, una corta, dos cargadores, siete cartuchos, así como 44 bolsas con una sustancia con las características del cristal, una báscula digital y efectivo.

Esta no es la primera vez que ´El Betito´ es detenido, toda vez que, en 2019, la FGR lo capturó en un operativo en el Estado de México; aunque un juez ordenó su liberación en 2022.

