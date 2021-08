Detienen a uno de los presuntos homicidas del Fiscal en Chiapas

Agentes de la Policía Especializada adscritos a la Fiscalía contra Homicidio detuvieron a Carlos Albino "N", como uno de los presuntos homicidas del ex Fiscal de Justicia Indígena, Gregorio Pérez Gómez, asesinado a balazos la noche del pasado 10 de agosto en San Cristóbal de las Casas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que el arrestado está identificado como "uno de los coautores materiales" del homicidio del ex Fiscal, quien fue asesinado a balazos cuando viajaba en su vehículo tipo Gol, de color gris oscuro con placas de circulación de Chiapas, sobre la calle Prolongación Insurgentes, a unas cuadras de sus oficinas.

Los trabajos de inteligencia policial, precisó la Fiscalía, lograron la aprehensión de Carlos Albino "N". Asimismo, la dependencia expresó su repudio por el homicidio de Pérez Gómez, aseguró que no habrá impunidad, y reprobó cualquier acto violento en contra de funcionarios de procuración de justicia.

Una de las líneas de investigación del asesinato del ex Fiscal está vinculada con los hechos violentos registrados en Pantelhó, el pasado mes julio, cuando estalló el conflicto político- social en esa región Altos de Chiapas, señaló la autoridad ministerial.

Ese mes irrumpió el grupo de Autodefensas del Pueblo "El Machete", y la ocupación posterior de tzotziles de la cabecera municipal que dejó un saldo de 20 viviendas quemadas, saqueo de tiendas, la toma de la alcaldía y el nombramiento de un concejo municipal que relevó a la alcaldesa sustituta, Delia Janeth Velasco Flores.

En el contexto del conflicto de Pantelhó, Gregorio Pérez participaba además en la investigación de ocho homicidios y la desaparición de un lugareño en ese municipio.

Pérez Gómez encabezó además cateos judiciales en inmuebles en ese municipio, donde militares y policías y la Guardia Nacional aseguraron un lote de cartuchos útiles, equipos de radiocomunicación, cargadores para armas largas y chalecos tácticos.

El operativo se realizó en el Rancho "La Laguna," y tres viviendas más, propiedad de Austreberto "N", actualmente procesado, en un contexto de acusaciones comunitarias en su contra por presuntos actos delictivos.

El 31 de julio fueron cateadas cinco viviendas más en Pantelhó por hechos violentos del 5, 6 y 7 de ese mes, cuando un grupo de personas conocidos como "Los Herrera, realizaron detonaciones de armas de fuego, en diversos puntos de la cabecera municipal".

Ese operativo derivó de una carpeta de investigación por el delito de atentados contra la paz, la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado.