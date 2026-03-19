Detienen al "Lobo Menor"

Ciudad de México.- Ángel Esteban Aguilar Morales, alias "Lobo Menor", señalado como autor intelectual del magnicidio del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio —asesinado en agosto de 2023—, fue detenido en Polanco, en CDMX.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la captura se logró a partir de trabajos de inteligencia y mecanismos de cooperación internacional. Aguilar Morales, añadió, cuenta con ficha roja de Interpol y está vinculado con actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio.

Minutos antes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio a conocer que la Policía de su país aportó información sobre los movimientos de Aguilar Morales en Medellín e Itagüí, desde donde se habría desplazado hacia México.

La Fiscalía General de Ecuador imputó en febrero pasado a tres presuntos líderes del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) "Los Lobos" como posibles autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023.

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Con ayuda de la policía de Colombia, después de seguimientos en Medellín e Itaguí, y su desplazamiento a México, la policía ha capturado a uno de los asesinos más grandes del mundo, sindicado de asesinar a Villavicencio.

Las autoridades señalan por este crimen a Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias "Pipo"; Luis Arboleda, alias "Gordo Luis"; y Ángel Esteban Aguilar Morales, alias "Lobo Menor", quienes —según el Ministerio Público ecuatoriano— participaron en la planificación y ejecución del ataque.

En septiembre de 2025, el Gobierno de EU designó a "Los Lobos" como organización terrorista extranjera y como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).