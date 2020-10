Detienen en Colombia a mexicano por presunto feminicidio

Un mexicano de apellidos Ordóñez Castillo fue detenido tras asesinar a puñaladas en Bogotá a una colombiana que era su excompañera sentimental, en un nuevo episodio de la crisis de los feminicidios que azota a América Latina y el Caribe, confirmó el miércoles la Fiscalía General de Colombia.

En un recuento de hechos que dio a EL UNIVERSAL, la Fiscalía aclaró que el caso está sujeto a secreto sumarial, pero informó que el mexicano, enviado a prisión por el asesinato de una mujer a la que identificó como "su excompañera permanente", rechazó los cargos.

La Fiscalía de la Unidad de Vida, de la Dirección Seccional de Bogotá, "logró la judicialización" de Ordóñez por un presunto feminicidio agravado, precisó.

Aunque el hecho mortal se registró el lunes anterior en la noche, los hechos trascendieron públicamente este jueves en Colombia.

"En un inmueble ubicado en el barrio Alquería La Fragua en Bogotá, el hoy procesado al parecer asesinó a su excompañera sentimental", indicó.

"Las indagaciones preliminares establecieron que el crimen habría sido perpetrado en medio de una discusión entre víctima y victimario, en la que Ordóñez Castillo supuestamente le propinó múltiples heridas con arma blanca a la mujer, las cuales ocasionaron su muerte", relató el informe.

El mexicano fue capturado "en flagrancia y puesto a disposición" de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía en la localidad bogotana de Kennedy, detalló.

"En audiencias concentradas, no aceptó los cargos", pero el Juzgado 41 Penal Municipal de Bogotá le impuso una "medida de aseguramiento en establecimiento carcelario" a la Fiscalía, subrayó.

Ordóñez debió ser llevado a un centro hospitalario, ya que aparentemente sufrió heridas de puñal. Ninguna fuente oficial detalló donde se produjeron las lesiones y si fueron provocadas por la mujer al defenderse del ataque o en un intento fallido de suicidio del hombre, tras cometer el feminicidio.

Migración Colombia no respondió a las preguntas de este periódico sobre la situación migratoria de Ordóñez, para verificar si tiene residencia legal en ese país, vive como irregular o está de turista o acogido a algún rango como empresario, asilado o refugiado. Tampoco aportó datos de sus movimientos migratorios de entrada y salida de Colombia.

La embajada de México en Colombia no respondió la consulta de EL UNIVERSAL acerca de si el consulado mexicano ya contactó a Ordóñez para ofrecerle asesoría.?El caso agravó la crisis de violencia contra las mujeres que sacude a Colombia desde hace varios años.

A requerimiento de este diario, la Fiscalía puntualizó que, del primero de enero al 29 de agosto de 2020, se registraron 107 feminicidios. En otro dato paralelo, aseguró que del 15 de febrero al 15 de octubre de 2020 hubo 112.

El Instituto de Medicina Legal de Colombia registró en 2019 un total de mil 1 feminicidios, 49 mil 26 actos de violencia entre parejas y 77 mil 303 de violencia intrafamiliar de los que 58 mil 931 fueron contra mujeres. En 2018 hubo mil 43 asesinatos de mujeres.