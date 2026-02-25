Detienen en Tlaxcala a Isaac Moreno Romero, operador del CJNG

OAXACA, Oax., febrero 25 (EL UNIVERSAL).- Las

del Congreso de Oaxaca de la presidenta municipal de San Agustín Amatengo,, son acusados de lospor razón de género.De acuerdo con ladel Estado las personas detenidas son, quienes participaron en estos hechos.Ayer, la edil Italivy Juárez fue retenida por la fuerza por unde su comunidad y obligada a subir a unapara llevarla por la fuerza presuntamente a San Agustín Amatengo. Esto ocurrió luego de que el Congreso del Estado tomara la determinación de no votar a favor de la revocación de mandato de la presidenta municipal y devolver el caso nuevamente a comisiones para su análisis.Mientras se desarrollaba la sesión en la Cámara de Diputados del Estado en la que se discutió la revocación de mandato de la presidenta y tras la votación en contra del dictamen en que se era removida de su cargo, un grupo de personas ingresó al recinto y, luego de someter a la víctima, la privó ilegalmente de la libertad, y la obligó a subir por la fuerza a una camioneta habilitada como, en la que fue extraída del lugar.Posteriormente, este vehículo fue interceptado por elementos de la, liberaron a la presidenta municipal y detuvieron a 24 personas.Los detenidos fueron puestos a disposición de la, que realiza los trabajos dea través de lapara la Atención a Delitos de Alto Impacto junto con la unidad Especializada en Combate al Secuestro, y laen Delitos Electorales.Esta mañana, laprecisó que a los detenidos se les imputan lospor razón de género, y será elquien determinará su situación jurídica.