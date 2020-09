Detienen por segunda vez a hombre que violaba a perrita en GAM

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) detuvo por segunda vez, luego de que una juez de control lo dejara libre, a un sujeto acusado de violar a una perrita en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El sujeto fue localizado por agentes de la FGJ en la zona de San Juan de Aragón. Este hombre, identificado como Jonathan, ya había sido arrestado el 23 de junio pasado por policías cuando fue sorprendido mientras agredía sexualmente a una perrita.

Días después de su detención, fue puesto en libertad por la juez María Milagros Pérez Ruiz al determinar que no había elementos para dictarle prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Tras su liberación, la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FEDAPUR) solicitó una orden de aprehensión en contra del individuo, con el que pudieron detenerlo otra vez.

En la carpeta de investigación CI -FIDAMPU/ A/ UI- 3 C/ D/ 00054 / 06-2020 consta que el día de los hechos, una mujer que caminaba por Calzada de los Misterios escuchó que el animal lloraba y al asomarse al lugar de donde provenía el sonido, observó al hombre detrás de la perrita.

El sujeto refirió que lo que pasará entre ambos era problema de ellos y no de la persona que le pedía que soltara a la perrita.