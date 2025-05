"Deuda por Fobaproa se terminará de pagar hasta 2050"

Al exhibir la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que indica que la revisión internacional al Fobaproa, que destaca el expresidente Ernesto Zedillo, fue una simulación, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que fue una "situación grave" el presunto rescate a los bancos ya que dicha deuda se terminará de pagarse hasta el 2050.

"El problema no solo fue convertir deudas privadas en públicas, sino hacerlo sin reglas de operación", señaló la presidenta al exhibir que la Auditoría Superior, en su momento, evidenciaron que el comité técnico operó sin criterios claros ni mecanismos de rendición de cuentas.

En la conferencia matutina de este viernes, Claudia Sheinbaum indicó la deuda de Fobaproa terminará de pagarse hasta el 2050, de lo contrario se tendrían implicaciones económicas para el país.

La titular del Ejecutivo reiteró que en el mundo hubo casos similares, pero sólo en México el gobierno rescató a los particulares, sin reglas de operación y con corrupción, lo cual afectó a millones de familias en el país.

La presidenta citó directamente párrafos del documento, destacando que tanto el contrato constitutivo como las modificaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro carecían de políticas prudenciales y reglas de operación, lo cual permitió un manejo discrecional del Comité Técnico.

"Fue completamente discrecional a quién se le pagaba, cómo y cuánto. Ahí hubo una enorme corrupción", aseguró.

"Ni siquiera lo pudo auditar completamente la Auditoría Superior por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aquel momento", sostuvo.

Sheinbaum anunció que el secretario de Hacienda, Edgar Amador, acudirá próximamente para explicar cuánto se ha pagado hasta ahora por el rescate y cuánto se seguirá pagando.

"Esto le cuesta al pueblo de México todos los días (...) hasta el 2050", puntualizó.

Pide mayor acceso a créditos para el pueblo

Al reconocer que hay un "problema" en el acceso para crédito para las y los mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los presentes en la 88 Convención Bancaria voltear a ver este tema, pues dijo que podría haber mayor crecimiento y "fundamentalmente bienestar".

Durante la inauguración, Sheinbaum Pardo también dijo que "debemos sentirnos satisfechos" por la situación que vive nuestro país, ante los diversos amagos que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como los aranceles.

"Todas y todos debemos sentirnos muy satisfechos por la solidez económica de nuestro país, y al mismo tiempo sentirnos optimistas porque frente a la situación internacional que hemos vivido en los últimos meses, la economía mexicana, el sector financiero ha reaccionado de una manera extraordinaria", expresó ante los banqueros.

Ante los representantes de las instituciones bancarias y empresarios, la titular del Ejecutivo federal afirmó que el sistema financiero en México es sólido y dijo que hay un "problema" en el acceso al crédito.

"Sí tenemos un problema, y es el acceso al crédito de las y los mexicanos. Si nosotros nos comparamos con Japón, con Estados Unidos, con Corea, con Francia, con Chile, para tener una economía similar, o con Brasil, con Alemania, Italia, Turquía, Perú, Colombia, el acceso al crédito de las y los mexicanos solamente alcanza el 33%.

"Y un objetivo del Gobierno y la banca tiene que ser el mayor acceso al crédito, si queremos que haya no solamente crecimiento, sino fundamentalmente bienestar para las y los mexicanos", dijo.

Con los banqueros, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el acuerdo para impulsar el financiamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas. El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora destacó el acuerdo entre la Asociación de Bancos de México (AMB) y el Gobierno de México para incrementar en 3.5% anual el financiamiento a las Pymes en el horizonte 2025-2030.

"Hemos logrado una buena relación con el gobierno de los Estados Unidos, no solamente una relación de respeto, sino también una muy buena relación entre los secretarios de Estado (...).

"Y eso ha permitido que México tenga, dentro de las circunstancias nuevas que vive el mundo, una situación en donde somos optimistas y creemos que tenemos todo por delante", refirió.

Añadió que, para su gobierno, la prosperidad compartida no solo "es una línea", sino una convicción para el bienestar del país.

La Mandataria federal aprovechó para destacar en el evento el Plan México, su estrategia de seguridad y la baja en los homicidios dolosos en el país, los polos de bienestar, así como los programas de bienestar, "una disminución histórica" de la pobreza y la confianza que hay entre los inversionistas.