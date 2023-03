"¡Devuélvanme a mi hijo!", madre denuncia tráfico de influencias

A-AA+

CIUDAD VICTORIA, Tamps., marzo 8 (EL UNIVERSAL).- La señora Christian Flores Guzmán padece lo que considera una pesadilla desde el pasado jueves 2 de marzo, cuando su hijo de 8 años de edad fue sacado por su papá (y exesposo de ella) del colegio donde estudia, en Reynosa, y no ha vuelto a saber nada del menor.

"¡Es mi hijo, es mi hijo!, ¡No me lo pueden quitar! La gente tiene que saber todo, ya estuvo bueno de este abuso político", se escucha a Christian gritar y llorar, en un video que ella videograbó ese día y compartió en redes sociales.

Desde entonces no ha dejado de luchar con todas sus fuerzas por la custodia, y solo pide justicia: "¡Devuélvanme a mi hijo!".

La señora asegura que es víctima de un abuso de poder y de influencias de su esposo Ricardo Román Pérez Luévano y de la mamá de él, la actual regidora del Cabildo de Reynosa (PAN), Ana Lidia Luévano de los Santos. Incluso, vino a la capital para manifestarse en el Congreso del Estado, donde recibió el apoyo de los diputados de todos los partidos políticos.

"Es difícil llegar a casa, pasar por su habitación y saber que su hijo no está", dijo Christian.

Explicó que el padre de su hijo, Ricardo Román Pérez, acompañado de la procuradora del DIF Reynosa, Zorayda Lara, con la presencia de policías, sacaron al niño del colegio.

Presentaron un oficio donde se indica que él tiene la custodia provisional, "pero no hay ningún documento firmado por la juez que diga que fuera al colegio, con la procuradora y que autorice usar la fuerza pública".

Mencionó que ellos estuvieron casados durante 10 años, luego compartieron la custodia, pero en junio del 2022 le notificaron del Juicio Ordinario Civil Por Custodia que promovió su exesposo, en el Juzgado Segundo de instancia de lo familiar, por incapacidad e insolvencia de Christian para tener la tutela del niño. Ella respondió, acreditando si tener las capacidades.

La custodia fue compartida y parecía no existir mayor problema, hasta el jueves 2 de marzo cuando fueron por el menor a su colegio.

La diputada Magaly Deandar Robinson (Morena) llevó la historia de Christian a tribuna del Congreso del Estado. Mencionó los presuntos abusos de autoridad que ha tenido que vivir Christian Flores Guzmán, desde que arbitrariamente y con abuso de poder le arrebataron a su menor hijo, del cual a la fecha ignora su paradero, "ha sido violentada en su calidad de madre, mujer y ciudadana por las autoridades que intervienen en su expediente, radicado en el juzgado segundo familiar de primera instancia de Reynosa, donde en todo momento han favorecido al padre".

A través de un Punto de Acuerdo, la bancada de Morena exigió cese el abuso en este caso.

La propuesta de exhorto fue aprobada por unanimidad de votos, y se giró el exhorto al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, David Cerda Zúñiga, y al fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, para que ponderen el interés superior de los menores, así como la no violencia a la mujer.

En el debate en el que participaron diversos legisladoras y legisladores de las distintas fuerzas políticas, el diputado del PAN, Luis René Cantú Galván, se sumó a la acción legislativa, "que se castigue a quien se tiene que castigar, apoyo lo que dice la diputada Magaly; estoy siempre a favor de una madre y su hijo, nadie por encima de la ley", expresó, pero solicitó que no se politicen estos temas.