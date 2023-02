Día de la Bandera: ¿Hay clases el viernes 24 de febrero?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- El próximo viernes 24 de febrero se celebrará el Día de la Bandera, sin embargo, muchos estudiantes se preguntan sobre si habrá clases, o no, ante la conmemoración del símbolo patrio. Aquí te contamos.

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el viernes 24 de febrero se suspenderán las clases, debido a que los maestros deberán presentarse a la junta de Consejo Técnico Escolar, por lo que los estudiantes no tendrán que presentarse a la escuela.

Asimismo, se retomarán las clases escolares el lunes 27 de febrero.

Cabe mencionar que el 24 de febrero no se considera como día festivo, según la Ley General del Trabajo.

¿Por qué el 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera?

El Día de la Bandera se estableció el 24 de febrero de 1934, sin embargo, fue oficialmente reconocido como conmemoración nacional hasta 1940 por decreto del Presidente Lázaro Cárdenas del Río, como señala el sitio oficial del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

---El origen y significado de la Bandera de México

La Bandera mexicana es un símbolo patrio que representa el espíritu de unidad, valor y patriotismo, además de ser un elemento unificador, una expresión auténtica de nuestros orígenes y del deseo de fortalecer el sentido de identidad nacional como país independiente y soberano, como comparte el INAFED.

La bandera forma parte de los símbolos patrios, junto con el escudo y el himno nacional. Los tres colores son un recordatorio de la proclamación del movimiento de Independencia hecha por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821.

En esa fecha se firmó el Plan de Iguala, en el cual se ofrecieron derechos y se garantizaron las demandas de los distintos grupos políticos de la época. En la declaración del Plan de Iguala, Iturbide llevó la bandera trigarante con los colores verde, blanco y rojo, mismos que simbolizaban la independencia de México ante España, la religión católica y la igualdad y la unión de los mexicanos con los españoles y las castas, respectivamente.

---Luego de febrero, ¿cuándo será el siguiente puente?

En el mes de marzo se presentará un puente por el natalicio de Benito Juárez, el cual corresponde al día 20.

Posteriormente se atraviesa Semana Santa, que contemplará del jueves 6 de abril al domingo 9 o lunes 10 de abril.

El tercer puente del año 2023 que aplicará para estudiantes y trabajadores será con motivo del 1 de mayo, es decir, el Día del Trabajo.