Día del Padre, para algunos es una fecha de duelo

CIUDAD DE MÉXICO, junio 16 (EL UNIVERSAL).- Este 18 de junio se celebra el Día del Padre, para conmemorar la labor e importancia que tienen dentro del núcleo familiar.

No obstante, esta celebración no es motivo de felicidad para quienes sufren la ausencia de la figura paterna, ya sea porque en el pasado hubo una situación de abandono o por la pérdida física en el caso de fallecimiento.

La psicóloga Rut Jerusalen Lovera conversó con EL UNIVERSAL y dio algunos consejos para aquellas personas que están pasando por un duelo.

Antes que todo, la especialista explicó que el duelo es diferente para cada persona, por lo que cada pérdida se afronta de manera distinta, además resaltó que es una de las experiencias más complejas por las que puede pasar un ser humano.

Otra cosa que Lovera mencionó es que el Día del Padre puede afectar mucho más a una persona cuando la pérdida es reciente, esta "sobrecarga" de emociones se expresan con tristeza, melancolía y nostalgia, aunque dependiendo de la situación hay quienes experimentan ira, enojo o rencor.

Lovera mencionó que la ausencia paterna es algo que debe tratarse de forma profesional, para que en un futuro la persona supere algún tipo de trauma y así pueda sanar y esto no afecte en futuras relaciones.

"Cuando estas fechas nos afectan puede ser un reflejo de que algo no está bien en ese vínculo y resulta necesario trabajarlo, por lo que siempre será recomendable acudir con un especialista para sanar esas heridas emocionales, aprender a perdonar y así poder continuar", refirió.

Asimismo, dijo que es posible afrontar esta festividad sin dolor cuando se honra la vida de la persona que ya no está.

"Honrar la vida de un ser querido es una forma maravillosa de mantener esa conexión y sobrellevar el duelo por esta pérdida, y honrar no significa olvidar", dijo.

La especialista recomendó llevar a cabo un tipo de ritual simbólico que sea significativo, para quienes necesiten dejar ir.

"Algo que recomiendo a mis pacientes es plantar un árbol en su nombre (del padre), siendo esta una forma de reconectarse con esa persona que ya no está, en este sentido, cada vez que veas al árbol recordarás a la persona", sugirió

Cuando se le cuestionó si existe una forma "ideal" para que una persona logre sanar más rápido, la especialista comentó que el acompañamiento psicológico, aunado al apoyo familiar o incluso entre amigos es una forma más llevadera para lidiar con el proceso.

Aunque hay quienes experimentan sentimientos de culpa o ansiedad, por ello es necesario acudir a terapia para trabajar con esas emociones y la persona pueda sanar. Sin embargo, aprender a perdonarse a uno mismo es necesario, agradecer por lo que pasó y dejar ir también es importante.

La ausencia de la figura paterna tiene una carga de emociones, por lo general, negativas para quienes vivieron o lidiaron con el abandono.

Lovera dijo que tener un padre ausente, o el abandono de éste hacia sus hijos deja secuelas emocionales de por vida; pero es posible lograr el perdón.

"Por supuesto que se pueden perdonar si así lo desean; sin embargo, puede ser un proceso que toma tiempo dependiendo de las heridas emocionales que haya generado esta ausencia".

De igual forma dijo que: "El perdonar nos libera del rencor, nos permite responsabilizarnos de nuestras emociones, y por lo tanto de nuestra felicidad, salimos de este estado de victimización y nos ayuda a crecer como personas".

Para llegar al perdón, la psicóloga dijo que es importante identificar y reconocer el origen del dolor.

"Está bien sentirse enojado, o triste, lo que no está bien es negar que estamos sintiendo esas emociones, por lo que reconocerlas te hará sentir mucho mejor, ser empáticos será nuestra llave maestra; pues para lograr el perdón real es necesario ser empático e intentar entender sus motivos, sus emociones y las circunstancias, tanto en el pasado como en el presente".

La especialista refirió que es fundamental que la persona que está lidiando con la pérdida de la figura paterna, a causa de fallecimiento, se dé un tiempo para procesarlo, pero no demasiado. Es decir, recuperarse es un proceso que lleva tiempo, pero éste no debería prolongarse más de un año.

"Existen 5 etapas del duelo: la negación, ira, negociación, depresión y aceptación y estas son parte del marco que conforma nuestro aprendizaje de vivir con lo que perdimos. Son herramientas que nos ayudan a identificar lo que se puede estar sintiendo, no siempre se dan en el mismo orden y cada una de estas etapas requieren de su tiempo para procesarse", comentó.

Por último, explicó que el duelo afecta diferente a los niños y adultos. Por ejemplo, la ausencia en la infancia se puede ver reflejada de manera conductual, en el autoestima y en el rendimiento escolar.

Pero cuando la ausencia se da en la etapa adulta entonces se puede presentar una mayor sensibilidad o falta de concentración en sus actividades laborales y profesionales. Por ello destacó la importancia de acudir con un especialista en la salud mental.

No olvides que además de la terapia, puedes apoyarte de las personas que estén en tu círculo de confianza para sobrellevar el duelo.