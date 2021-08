Día histórico para la democracia, realización de consulta: Ramírez Cuevas

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, aseguró que este domingo que se lleva a cabo la consulta popular es un día histórico para la democracia en México.

En su cuenta de Twitter, el vocero presidencial señaló que hoy se realiza la primera consulta popular para decidir si deben investigarse las acciones de sexenios anteriores para garantizar la justicia de las víctimas.

"Hoy es un día histórico para la democracia en México. Hoy se realiza la primera consulta popular para opinar si deben investigarse las acciones de gobiernos anteriores encaminado a garantizar la justicia de las víctimas", escribió en la red social.

Este domingo el presidente López Obrador realizará un sobrevuelo en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) por la sierra de Nayarit para supervisar la construcción de las carreteras federales de La Yesca, y Las Varas-Compostela.

Se prevé que el presidente López Obrador no asista a votar porque sólo puede hacerlo en la casilla que corresponda a su domicilio en la Ciudad de México.

Ayer el titular del Ejecutivo federal acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de no instalar las casillas suficientes para la consulta popular y pese a la veda electoral, reiteró su llamado a la población mexicana a salir a participar.

"Desgraciadamente los que deberían de estar promoviendo esta consulta no quisieran que se supiera nada, ni hay casillas suficientes.

"Yo mañana voy a Nayarit y estaba pensando en votar, pero no hay, no va a haber casilla y no se escucha nada, no se informa...silencio, cuando deberían de estar promoviendo la participación de la gente", dijo.