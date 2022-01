Diálogo con el PAN iniciará con tema de reforma eléctrica: Segob

Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), informó que la primera mesa de trabajo con el Partido Acción Nacional (PAN) iniciará el próximo lunes 24 de enero con el tema de la iniciativa presidencial en materia eléctrica.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el secretario señaló que por instrucción del presidente López Obrador se entabló el diálogo tras una carta que presentó el diputado blanquiazul Santiago Creel y recordó que en un segundo encuentro participaron el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés y los gobernadores de Tamaulipas y Durango, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y José Rosas Aispuro, respectivamente, entre otros.

Destacó que el consenso fue el inicio de mesas de trabajo, divido en siete ejes.

"El día de ayer acordamos que se iniciaría en el mes de enero, el día de ayer tuve una conversación con el diputado Creel, volvimos a definir el inicio de esas mesas de trabajo.

"Habíamos pensando que podría iniciar el próximo miércoles 19, posteriormente platiqué con él y por cuestiones de agenda de algunos compañeros de gobierno que se iniciara el 21 o 22 (el lunes el 24 de enero) será a las 11:00 horas, y los dos primeros temas a tratar serán una presentación que hará la secretaría de Energía (Rocío Nahle) y el director de la Comisión Federal de Electricidad (Manuel Bartlett),de la iniciativa de reforma eléctrica, que no está por demás decirle, inicia ya el próximo lunes en el congreso, en la Cámara de Diputados el parlamento abierto", comentó.

En Palacio Nacional, el titular de Gobernación, señaló que ha sostenido reuniones con representantes de otros partidos, pues señaló que la instrucción presidencial es tener comunicación con todos los actores políticos, sociales y económicos.

"Así lo hemos hecho, me he reunido he tenido oportunidad de reuniones con diversos dirigentes de otros partidos políticos, desde luego que si, y hay la intención de abrir el diálogo a las demás fuerzas políticas", aseveró.