Diálogo con los criminales, propone Manuel Espino

Ciudad de México.- El excomisionado del Servicio de Protección Federal (SPF), Manuel Espino Barrientos, reveló que planteó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que el gobierno federal dialogue con los grupos criminales para pacificar al país, por lo que hizo llegar una propuesta a diversas organizaciones delictivas y ya recibió respuesta positiva de dos de ellas.

Al participar en el Foro Internacional “Seguridad y Justicia por un México mejor”, realizado en el Senado de la República, el exfuncionario federal relató que en abril pasado platicó sobre este tema con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le recordó que su principal oferta en campaña era abonar a la pacificación. “Y le decía yo entonces al Presidente que no solamente no lo hemos logrado, sino que lo hemos empeorado. Hoy estamos peor que al principio en materia de seguridad y le ofrecí llevarle una propuesta y le dije que iba a hacer muy atrevida”.

Asimismo, comentó que insinuó su propuesta a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, pero “me fustigó, porque yo le decía a la secretaria que no podemos descartar a priori acordar con los grupos criminales”.

“Yo le dije al secretario de Gobernación que la propuesta que puse en sus manos era buscar la manera de hacerla llegar a alguno de los grupos del crimen organizado en México, y logré hacerla llegar, y solamente recibí respuesta de dos: ‘Si esto se hace en México le entramos’.

“Estamos en esa tarea, no quiero abundar más porque luego me pueden acusar de indiscreto. Lo que quiero decir es que esas cosas dan resultados, me consta que dan resultados, lo vi en Ciudad Juárez, lo vi en El Salvador, lo vi en Colombia”, puntualizó.