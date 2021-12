Diálogo con Segob "será sin complacencias": Marko Cortés

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés aseguró que en el diálogo que sostendrá él y otros panistas con el secretario de gobernación, Adán Augusto López, "no habrá complacencias".

"Sin complacencia alguna, sin claudicar a nuestra visión y como la primera fuerza política de oposición del país, vamos a un diálogo respetuoso, franco y claro, para escuchar y ser escuchados. Un diálogo con apertura y de cara a la nación, que busca el entendimiento y los acuerdos, porque México nos necesita a todos para poder salir adelante. Los mexicanos exigen resultados y con la participación de todos los sectores de la sociedad los podemos lograr", sostuvo.

El líder albiazul aclaró que el diálogo no es ninguna concesión, sino una obligación de quien gobierna.

"Acción Nacional desde el inicio de esta administración federal hizo el llamado a tener y mantener el diálogo entre el gobierno y la oposición, después de tres años finalmente lo aceptaron, nosotros acudiremos con altura de miras, con responsabilidad democrática y de cara a la nación; el diálogo no estará exento de discrepancias y controversias, sin embargo, estamos obligados a intentarlo todo por el bien superior que es México", declaró.

Al encuentro, explicó, acudirán los coordinadores parlamentarios de Diputados y Senadores, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, así como alcaldes y gobernadores del PAN.

Cortés Mendoza aseveró que el diálogo político es parte esencial de los principios de Acción Nacional, y una herramienta fundamental de la democracia para construir los acuerdos que requiere la nación.

"En ese sentido, Acción Nacional va al encuentro con el gobierno federal para exponer todo lo que consideramos necesario para corregir el rumbo de México, para la necesaria generación de empleos, para combatir la creciente pobreza, para el fortalecimiento del sistema de salud, para hablar sobre el incremento en la inseguridad, sobre la necesidad de impulsar las energías limpias, para que se respete y fortalezca la soberanía estatal y la autonomía municipal, para que se haga valer el Estado de Derecho, para dejar nuestra firme exigencia de que pare el uso faccioso y doloso de las fiscalías que por razones políticas persiguen opositores, para reclamar el respeto a la autonomía de las instituciones y de los procesos democráticos", advirtió.

Agregó que dicho encuentro no cambiará la firme posición de Acción Nacional como oposición política, "porque en México las cosas van de mal en peor".

"En Acción Nacional seguiremos con pasión y firmeza señalando todo aquello que es incorrecto. En cualquier país que se dice democrático, el gobierno debe dialogar y escuchar las propuestas de la oposición, sin que eso signifique claudicar a nuestra visión como la segunda fuerza política del país, nosotros tenemos propuestas concretas para mejorar la economía, la protección del medio ambiente, la seguridad y la salud de las familias mexicanas", concluyó.