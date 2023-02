Diálogo entre adversarios fundamental para la conciliación, asegura Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 7 (EL UNIVERSAL).- En contraste con la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador a establecer un diálogo, como lo propuso el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, el senador Ricardo Monreal Ávila afirmó que el diálogo es fundamental "entre los adversarios, entre los contrarios, entre quienes pensamos de manera distinta".

En entrevista, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado aseguró que "el diálogo nos ayuda a construir puentes, el diálogo nos ayuda a conciliar, el diálogo nos ayuda a llegar a caminos racionales de entendimiento".

Por otra parte, el legislador lamentó la falta de cortesía política durante la ceremonia del domingo pasado para conmemorar el 106 aniversario de la Constitución mexicana.

"Tengo respeto por el Poder Judicial y por el Poder Ejecutivo, y la cortesía política no me quita nada en asumir mi posición, mis principios y mis criterios. No vendo, ni pongo en riesgo mi autonomía y mi independencia con ser cortés, ser amable", señaló.

"Nada hubiera perdido, en ese sentido, la ministra o quienes estaban ahí, de asumir una posición de cortesía política, de diplomacia, de respeto entre sí. La cortesía policía nunca sobra; la cortesía política siempre ayuda, y el que asumas una posición de cortesía política o de diplomacia, no compromete la división de poderes, ni compromete la autonomía.

¿También habría sido una cortesía política sentar a los representantes de los poderes junto al Presidente?, se le cuestionó.

"Todo; es general. La cortesía política no se debe de olvidar en nadie, y creo que, junto con ella, la tolerancia; junto con ella, la verdad; junto con ella, la conciliación. Son valores de la democracia y valores de las sociedades modernas: cortesía política, tolerancia, respeto, nunca los debemos de perder, aunque tengamos diferencias profundas entre los poderes.

"Nunca hay que perder la cortesía política ni la diplomacia, aun cuando tengamos diferencias, que las tenemos y las hay", insistió.