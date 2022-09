Díaz-Canel agradece a AMLO por preocupación a Cuba tras paso de "Ian"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Miguel Díaz-Canel, mandatario de Cuba, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por estar preocupado por la situación de la isla tras el paso del huracán "Ian", que ya es de categoría 4.

A través de redes sociales, Díaz-Canel informó que recibió la llamada de López Obrador, al igual que la de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

El presidente de Cuba refirió que los mandatarios de Venezuela y México están preocupados por la isla y "listos para prestar ayuda".

"Venezuela y México nos dan toda la solidaridad en los momentos más difíciles. GRACIAS", expresó el mandatario cubano en redes sociales.

---AMLO no descarta enviar ayuda a Cuba tras paso del huracán "Ian"

El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó enviar ayuda a la isla por los daños reportados y las afectaciones al sistema eléctrico por "Ian".

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador envió un abrazo a todos los cubanos "y ojalá y salgan bien porque les pegó el huracán y les afectó sus sistema de energía eléctrica y estoy seguro que van a salir adelante".

"Si se requiere sí, si ellos consideran que podemos ayudar, lo hacemos. Es un pueblo que ha sido muy solidario con nosotros, somos hermanos con el pueblo de Cuba y no podemos desentendernos, siempre vamos a estar ahí ayudando en todo lo que podamos", expresó López Obrador.