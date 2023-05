“Dichos de Kennedy son una canallada”

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos, latinos e hispanos en Estados Unidos a no votar por candidatos como el senador republicano John Kennedy, quien profirió insultos hacia México.

El legislador declaró que “sin la gente de Estados Unidos, México, hablando en sentido figurado, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa en un traspatio”.

El Presidente arremetió contra el senador de Luisiana por ese comentario, al señalar que es una “canallada” y que no son serias ese tipo de declaraciones. “Es una canallada, eso no es serio. Yo no sé cómo llegan a ser senadores, son mucho mejores nuestros senadores, hasta los del bloque conservador, mucho más responsables”.

El Mandatario mexicano calificó como “prepotentes, ofensivos, muy majaderos” los dichos del legislador estadounidense.

Señaló que su gobierno mantendrá una política de buena vecindad sin consentir que se insulte al pueblo de México, porque a nadie se lo va a permitir. “Esto es parte de una estrategia de campaña y la política es tiempo, y si ya empezaron así, vamos a ir poco a poco respondiendo, para qué decimos más.

“Nada más que sepan que no nos vamos a quedar callados ni con los brazos cruzados, México es un país independiente, libre, soberano”, mencionó.