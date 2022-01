Diciembre y enero, meses de violencia contra comunidad LGBTTTIQ+

Este martes, el Comité de la Diversidad de Chihuahua exigió la investigación y esclarecimiento de los feminicidios de Nohemí Medina Martínez y Yulizsa Ramírez, pareja de lesbianas con tres hijos que fueron asesinadas en un aparente crimen de odio en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información, los feminicidios ocurrieron la mañana del domingo 16 de enero en la carretera Juárez-Porvenir y los restos de la pareja estaban tirados sobre el camino, en bolsas de plástico negro.

Tras los feminicidios de Nohemí y Yulizsa, el Comité de la Diversidad de Chihuahua exigió un alto a la lesbofobia en la entidad.

La Secretaría de Gobernación llamó a aplicar el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de Instancias de Procuración de Justicia del País, para esclarecer el feminicidio de las dos mujeres lesbianas en Ciudad Juárez.

Pero este no es el único caso en contra de la comunidad LGBTTTIQ+, pues en lo que va del año, y en diciembre pasado, se han registrado agresiones, discriminación y discurso de odio incluso provenientes de políticos.

Frente a los crímenes de odio y discriminación contra la población LGBT+, la Asamblea por los Derechos y la Protección de la Diversidad Sexual convocó a una agrupación para discutir sobre acciones necesarias por parte de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil organizada "para que estos actos no curran nunca más y los sucedidos no queden impunes".

La asamblea fue convocada este viernes 21 de enero, a las 15:00 horas, afuera del Senado de la República.

---Six Flags elimina política de "comportamiento afectuoso" tras denuncia de discriminación por homofobia

Luego de que en redes sociales se viralizó un video en el que acusan discriminación contra una pareja gay por besarse en Six Flags, el parque de diversiones emitió a finales del año pasado su postura e informó que eliminó su política "que disuadía a los visitantes de ser demasiado afectuosos mientras visitaban el parque".

A través de redes sociales, Six Flags citó dicha política: "Se aplicaba por igual a todos los visitantes, independientemente de su raza, religión, género u orientación sexual".

"Sin embargo, de acuerdo a los comentarios de nuestros visitantes, hemos determinado que no es necesario tener una política que se refiera al comportamiento afectuoso y lo hemos eliminado", indicó.

La empresa afirmó que su objetivo era que en el parque se mantuviera un ambiente familiar, sin importar condición social, preferencia sexual o religión.

---Agresiones en el besotón afuera de Six Flags

Tras la viralización del video en el que se acusó discriminación contra una pareja gay por besarse en Six Flags, usuarios de redes sociales convocaron a un "besotón" afuera el parque de diversiones.

La convocatoria contra la homofobia estaba planeada para las 16:00 horas del jueves 30 de diciembre y al lugar llegaron personas que exigieron "No más homofobia" y "No más odio" contra la comunidad LGBTTTI+".

Mientras se desarrollaba el besotón, el activista Rodrigo Arce denunció a través de redes sociales agresiones físicas por parte de mujeres.

"Voy camino a levantar la denuncia correspondiente y contra quién resulte responsable", señaló Arce, quien fue respaldado por otros usuarios de redes que acusaron LGBTIQfobia.

---Alejandra Bogue denuncia discirminación en verificentro de CDMX

El 28 de diciembre del año pasado, la actriz Alejandra Bogue denunció a través de redes sociales que fue discriminada en un verificentro de la Ciudad de México.

"Llevé mi coche a verificar, señora, y se le ocurre correrme el tipo porque no pasé el examen. Lo mejor es que se le ocurrió decirme 'ay mira putito, vete'. Señora, 4T ¿putito?, ¿así vamos a estar?, ¿de qué se trata señora? y sí le pegué al tipo, cómo de que putito", declaró Bogue en un video dirigido a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Tras el acto de transfobia, Claudia Sheinbaum declaró que ya se había comunicado con Bogue, a quien le refrendó su apoyo.

"Estuvo también la Comisión para la Atención de la Discriminación en la Ciudad de México y con la Secretaria del Medio Ambiente y se va a sancionar al verificentro y se va a hacer un programa muy importante porque no podemos permitir estos actos de discriminación", mencionó Sheinbaum.

---Señalan a Gabriel Quadri y a diputada del PAN de transfobia

Usuarios de redes sociales señalaron de transfobia al diputado federal de la bancada del PAN, Gabriel Quadri, y a la diputada panista de la Ciudad de México, América Rangel, luego de que emitieron mensajes sobre las personas transexuales.

El también excandidato presidencial señaló que "la ideología trans pretende deshumanizar y cosificar a las mujeres".

"La ideología Trans pretende deshumanizar y cosificar a las mujeres, y convertirlas en ´personas gestantes´ o ´personas con vagina´. Esperemos que no lo permitan...", escribió Gabriel Quadri el pasado 10 de enero.

"Aguas con la agenda constitucional y legal del poderoso lobby Trans. Quieren desaparecer el concepto, identidad, igualdad sustantiva y derechos de las mujeres. Es en contra de las mujeres...", fue otro comentario de Quadri escribió en diciembre del año pasado.

Al respecto, la diputada de Morena, Salma Luévano, se rapó la cabeza como un acto de condena a las declaraciones transfóbicas que hizo el diputado Gabriel Quadri.

"Me rapé y lo subí a mis redes como un acto de sororidad, esperando con ello llamar la atención, que se viralice, porque actitudes como las de este diputado no deben permitirse en ninguna sociedad", declaró a EL UNIVERSAL la primera mujer trans en acceder a una diputación federal por Cuota Arcoiris.

"Mi sororidad a mis hermanas víctimas de discursos de odio que casi siempre terminan en CRIMENES DE ODIO.. ya basta ni una más a ti Gabriel Quadri te hago responsable de lo que nos suceda a partir de ahora. El cabello crece las vidas no regresan", expresó en redes la diputada de Morena.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) informó que ya atendía una queja por el discurso transfóbico del diputado de Acción Nacional.

Tras la entrega de los Globos de Oro en los que resultó ganadora como mejor actriz MJ Rodríguez, la diputada América Rangel expresó que el premio fue dado a "un hombre biológico".

"En los Globos de Oro le dieron el premio de mejor ACTRIZ a un hombre biológico. El patriarcado vuelve a triunfar", escribió la diputada el pasado 11 de enero.

"Me molesta mucho que se desplace a las mujeres y se nos quiten nuestros espacios", respondió la panista a una seguidora de redes que reprobó el mensaje "muy básico y con un dejo de prejuicios y fobias".

También Rangel fue señalada de transfobia por escribir acerca de una cirugía de reasignación sexual realizada en el ISSSTE: "Todos tranquilos. No hay para medicamentos y quimios, pero tus impuestos sí alcanzan para pagar mutilaciones de genitales".

"Pensar que el Estado no debe pagarle a una mujer aumento de senos o a un hombre una lipo, no me hace mujerofóbica u hombrefóbica. Pensar que el Estado no debe pagar una mutiliacion de genitales, no me hace transfóbica. Llaman ´fóbico´ a cualquiera que no apoye sus privilegios", respondió la diputada local a quienes señalaron su mensaje.

Tras los comentarios de la legisladora Rangel, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) rechazó cualquier expresión o discurso transfóbico e informó que abrió un expdiente de reclamación por los dichos de Rangel.

"Reiteramos nuestro rechazo a cualquier expresión o discurso transfóbico. Informamos que abrimos expediente de reclamación por las expresiones emitidas por una persona legisladora del Congreso de la Ciudad de México", señaló el Copred.

---Agreden a la activista Natalia Lane

Natalia Lane, activista trans y defensora de derechos de las mujeres transexuales y de trabajadoras sexuales, denunció en días pasados que fue agredida en un motel de Calzada de Tlalpan.

Tras el ataque en el que la asambleísta consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación resultó herida en la nuca con un arma blanca, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y lesiones.

"Tengo una herida en la cara y en la nuca, me siento mal y siento que me voy a desmayar en cualquier momento, Claudia, ayúdame", expresó Lane al pedir ayuda en redes sociales.

---Besos lenchos en el Barrio Chino

En días pasados, a través de redes sociales se compartió el video de un ataque lesbófobico en el que se observa cómo una mujer escupe y agrede físicamente a una pareja de mujeres que se besaban porque presuntamente era un "mal ejemplo" para su hijo.

Tras los hechos registrados en el Barrio Chino de la alcaldía Cuauhtémoc, se convocó a la protesta "Besos Lenchos" en contra de la discriminación.

---"Pinche joto te voy a comer entero": Ataque en taquería de CDX

También en días pasados, Andrés de Miguel y Fernando Cattori contaron en redes sociales de las agresiones físicas que sufrieron por homofobia en una taquería de la alcaldía Benito Juárez.

Refirieron que la madrugada del pasado 15 de enero acudieron a la taquería Vilsito, en la colonia Narvarte Poniente, donde sufrieron un ataque homofóbico por parte de tres hombres heterosexuales.

"Un hombre de unos 28-30 años se acerca a Andrés de forma violenta a abalanzarse, a empujarlo y a cuestionarlos bruscamente. ´Por qué me ves así, qué me estás viendo, qué vergas me ves...´. A lo que Andrés respondió que nada y que nos dejara cenar en paz. Su respuesta fue golpear a Andrés en la cara. Yo les pedí a sus dos compañeros que se los llevaran, y lo tranquilizaran", relató Cattori.

Agregó que mientras los hombres se preparaban para pagar e irse, "el atacante contaba sus billetes, y comentaba sobre cómo Andrés lo vio desde que llegamos (...) este grupo de hombres paga su cuenta y se va por un minuto. Mismo minuto en el que el atacante regresó a gritarle a Andrés que ´ahora si putito, vamos a partirnos la madre, que tu y yo´".

Entre gritos homofóbicos, relató Fernando, los acompañantes del agresor también lo agredieron a él y a sus amigos con los que se encontraron en el restaurante: "Se retiraron gritando y repitiendo todo tipo de ataques verbales homofóbicos. Entre ellos ´pinche joto te voy a comer entero".

Señaló que en la taquería "nadie hizo nada" y que "el abuso pasó desapercibido".

Por su lado, Vilsito señaló en redes sociales que su personal "sí trató de retener a los agresores".

"Nos entristece no haber tenido éxito y que por ello se nos culpe de complicidad", lamentó el establecimiento de comida, además que condenó cualquier acto discriminatorio al interior de sus instalaciones.

"Esperamos que se haga justicia con las verdaderas personas responsables del incidente contra la comunidad LGBTQ+", agregó la taquería.