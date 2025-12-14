logo pulso
Dictan a "El Limones" la prisión preventiva

Por El Universal

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Dictan a "El Limones" la prisión preventiva

Ciudad de México.- En audiencia inicial que se desarrolló de manera privada, a petición de la FGR, un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a Edgar Rodríguez Ortiz, "El Limones", y la próxima semana resolverá si lo vincula a proceso por los delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud, en su modalidad de narcotráfico.

La Fiscalía General de la República (FGR) presumió que logró que el juez del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, calificara de legal la detención de Rodríguez Ortiz, quien seguirá preso en el penal del Altiplano.

La dependencia lo señala como presunto operador financiero de "Los Cabrera" del Cártel de Sinaloa y dirigente del grupo sindical CATEM. 

Investigaciones ministeriales refieren que, en conjunto con la familia "Los Herrera" del municipio de Gómez Palacio, Durango, y el "Cártel de Sinaloa", posiblemente financian células delictivas en Torreón, Coahuila.

Por su parte, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, aseguró que nadie puede negar que Édgar "N", "El Limones", detenido el miércoles pasado en el estado, por presuntamente pertenecer al grupo criminal de Los Cabrera y operar una red de extorsiones en La Laguna, perteneciera a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México.

