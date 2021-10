Dictan prisión preventiva a policías involucrados en caso Nochixtlán

El Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic) informó que fueron vinculados a proceso los mandos policiacos Juan P. A. y Carlos G. R. por su probable responsabilidad en el operativo de Asunción Nochixtlán, el 19 de junio de 2016, que dejó ocho personas asesinadas con disparos de armas de fuego y cerca de dos centenares de heridos.

La audiencia duró más de 12 horas ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Oaxaca, quien los vinculó a proceso y les dictó la medida cautelar de prisión preventiva.

El Covic detalló que a los mandos policiacos se les imputan sus responsabilidades asumidas durante el operativo y fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, ocasionadas por disparo de armas de fuego.

De la misma forma, explicó que los delitos que se les atribuye a ambos mandos policiacos son de omisión, ya que pudieron evitar los "lamentables resultados"; es decir, tuvieron el tiempo suficiente para dar la orden de que los elementos bajo su mando no siguieran avanzando hacia la población de Asunción Nochixtlán durante el operativo, que se replegarán y cesarán al fuego, pero no lo hicieron.

En conferencia de prensa, el comité señaló que ante este acontecimiento, reiteran su exigencia para que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe las investigaciones en contra de todos los mandos policíacos y políticos que intervinieron en la toma de decisiones sobre el operativo.

"Seguimos sosteniendo de manera categórica que estas dos detenciones y vinculaciones a proceso no son suficientes, ya que se trata únicamente de mandos operativos que acudieron a Nochixtlán a cumplir una instrucción girada desde las más altas esferas del poder en México".

También exigió al gobierno federal que rompa con todo pacto de impunidad con el PRI y que castigue al ex presidente de la República Enrique Peña Nieto, al ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, al ex comisionado federal de la extinta Policía Federal Enrique Galindo Ceballos y al ex gobernador de Oaxaca Gabino Cué Monteagudo.

El Covic aseguró que cesará su lucha por verdad y justicia, hasta que el último de los responsables por los hechos ocurridos en Asunción Nochixtlán sea llevado ante la justicia.