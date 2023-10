Dictan resguardo domiciliario a joven que apuñaló a su maestra

Un juez especializado en delitos cometidos por adolescentes dictó medidas cautelares de resguardo domiciliario a Asaid "N", el joven de secundaria que agredió a una maestra de español en una escuela del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

Presunto responsable de intento de feminicidioLa audiencia por la causa penal 2913/2023 se desarrolló de manera privada en el Centro de Justicia Penal, debido a que estas audiencias no son públicas al ser el presunto responsable un menor de edad. Los agentes del ministerio público presentaron los datos de prueba para imputar al estudiante el delito de tentativa de feminicidio.Otras medidas cautelares dictadas por el juez fueron la prohibición de acercarse a determinados lugares y personas, someterse a tratamiento psicológico y no utilizar ningún medio electrónico para comunicarse.Será hasta el próximo 10 de octubre que el juez determinará si se imputa o no al estudiante por el delito del que se le acusa.Fue el pasado miércoles que el estudiante de 14 años de la secundaria número 1 "Rubén Humberto Moreira" de Ramos Arizpe, agredió a una maestra de español con una navaja frente al grupo. La agresión fue grabada por una cámara de vigilancia de la escuela.Asaid era víctima de discriminación de la maestra PatriciaSegún han reportado medios locales que han recabado testimonios de compañeros de clase, el estudiante era víctima de bullying por parte de la maestra.