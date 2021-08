Dieron positivo a Covid el 40% de los diputados de Querétaro

QUERÉTARO, Qro., agosto 3 (EL UNIVERSAL).- El 40% de los diputados de la 59 Legislatura local se han contagiado de Covid-19; los tres casos más recientes se generaron las últimas semanas de julio, cifra que se alcanza luego de que el diputado morenista Mauricio Ruiz Olaes confirmó que dio positivo al virus.

A mediados de julio, las diputadas del PAN, Tania Palacios Kuri y Daniela Salgado Márquez, informaron que debieron mantenerse aisladas en sus hogares por haberse contagiado de Covid-19.

Los casos se suman a los de los diputados Guadalupe Cárdenas (PRI), Antonio Zapata (PAN), José González (PAN), Agustín Dorantes (PAN), Beatriz Marmolejo (PAN), Elsa Méndez (Independiente) y el legislador con licencia Roberto Cabrera (PAN).

También se contagió el diputado con licencia Roberto Cabrera Valencia (PAN), quien no reportó su enfermedad a la Legislatura pues no coincidió con las Sesiones del Pleno.

En julio, el diputado presidente de la Mesa Directiva, Jorge Herrera Martínez, informó que se tenía el reporte de que durante la pandemia se han contagiado 49 trabajadores de la Legislatura; cifra que corresponde al 20% de los 200 trabajadores.

En entrevista teléfonica, Mauricio Ruiz Olaes informó que desde hace ocho días comenzó con síntomas de Covid y se hizo la prueba, lo cual resultó positiva. Además, dijo, que permanece aislado y requiere oxígeno. Agregó que no fue necesario acudir al hospital, aunque es monitoreado, por su oxigenación y temperatura.

"Hoy [lunes] cumplo ocho días con la enfermedad. Tenía algunos malestares, me hice la prueba, salí positivo. El jueves (26 de julio) me pusieron estas puntas que, les llaman, de oxígeno; he traído la temperatura alta; me han estado monitoreando, (dando) medicamento", comentó.

El diputadoagregó que sólo acudirá a la Legislatura cuando sea dado de alta y estará pendiente de la convocatoria para la primera de las dos Sesiones de Pleno que deberán efectuarse en este mes.

"Voy a estar (en aislamiento) hasta que el doctor me dé de alta; creo que por lo menos una semana, dos, estaré encerrado", aseguró.