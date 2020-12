Diez consejos para limpiar y desinfectar toda la casa

Ante la propagación del coronavirus (Covid-19), es más importante que nunca mantener la higiene en casa. Los hogares pueden ocultar focos de infección y nada mejor que estos días de cuarentena para dar un repaso completo de desinfección.

Es importante no caer en pánico, pero sí tomar medidas especiales con las superficies de mucho contacto o en caso de que haya un enfermo de Covid-19 en casa. Los expertos recomiendan usar materiales de limpieza desechables y aplicar gel desinfectante antes y después de hacer el aseo.

Para que sepas por dónde empezar, en "De10.mx" de EL UNIVERSAL presentamos diez consejos para limpiar y desinfectar toda tu casa.

1. Antes de limpiar, depura el espacio

De nada sirve limpiar las superficies si sigues acumulando cosas. Se recomienda tirar, vender o donar aquellos objetos que no hayas utilizado en los últimos 12 meses.

2. Enfócate en los baños y cocina

En los baños y cocina se encuentran los focos de infección más importantes de la casa. Es por ello que se recomienda usar lejía en zonas como sanitarios y grifos.

3. Echa un clavado en tu alacena

En estos lugares además de polvo es probable que se acumulen migajas y restos de comida. Se recomienda vaciar la despensa por completo, aspirar toda la basura, limpiar con un paño limpio y después acomodar los objetos de regreso.

4. Piensa en limpiar tu sofá

Ponte a pensar cuántas personas han pasado por tu sala en el último año. Si tiene funda, debes meterla a la lavadora, pero si es de piel, debes lavarlo con un producto especial para no arruinar el mueble.

5. Dale un repaso de limpieza a toda la tela

No te olvides de meter cortinas, ropa de cama o toallas de baño en la lavadora. Eso sí, lee bien las etiquetas de cada tela antes de comenzar, para no acabar con textiles encogidos o deslavados.

6. Deja tus ventanas relucientes

Para que no acumulen partículas, puedes usar amoníaco, aunque es muy importante rebajarlo con agua y siempre usar guantes cuando estés en contacto con él, ya que es una sustancia muy abrasiva.

7. No escatimes esfuerzos de limpieza en tu baño

Aunque a muchos les resulte asqueroso, para que el sanitario quede verdaderamente desinfectado, no basta con echar dentro productos de limpieza. Lo importante es tallar, en lo posible con ayuda de guantes desechables.

8. Usa ingredientes naturales para limpiar

A muchas personas no les gusta emplear productos químicos en la limpieza y para estos casos, el vinagre es una excelente alternativa. Además de desinfectar, dará brillo a las superficies. Es por ello que se recomienda diluirlo en agua y agregar unas gotas de limón, para después aplicarlo con un pulverizador.

9. No olvides los pequeños detalles al limpiar

En la cuarentena es importante recordar aquellos objetos y superficies que son comúnmente olvidados en el aseo diario. No olvides desinfectar manijas, controles de la TV o hasta los teléfonos fijos.

10. Limpieza en caso de coronavirus

En caso de compartir techo con una persona que presente síntomas de coronavirus, es recomendable usar un bote de basura con tapa automática y bolsa de cierre hermético para los deshechos del paciente. Se deben usar mascarilla y guantes al asear.

También se deben desinfectar a diario todas las superficies de contacto frecuente y de preferencia usar el lavaplatos para la vajilla (o al menos emplear agua caliente). La ropa del infectado debe separase del resto e ir en la lavadora con jabón normal y una temperatura de entre 60 a 90 grados.